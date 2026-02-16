[Photos-Vidéos] Municipales : revenant sur la scène politique, Jean-Louis Lagourgue veut "reconstruire" Sainte-Marie

Dans la commune de Sainte-Marie, parmi les candidats officiels, un visage bien connu de la population. Celui de l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue. L'homme politique avait dirigé la ville de 1990 à 2018 avant de laisser quitter son siège pour celui de sénateur. Revenant dans la course aux municipales, il dit revenir à la demande de la population pour donner un nouveau souffle et reconstruire la commune de Sainte-Marie (Photos : sly/www.imazpress.com)

À Sainte-Marie, l'ancien maire Jean-Louis Lagourgue n'a pas dit son dernier mot. Enchaînant les réunions militantes dans les différents quartiers de la commune, c'est accompagné de jeunes, de moins jeunes et de son fils, Rémy, que l'ancien maire dévoile ses priorités.

Des réunions au nombre de deux par semaine, avant un grand meeting prévu le 7 mars prochain.

- Des jeunes de Sainte-Marie aux côtés de Jean-Louis Lagourgue -

Dans le quartier de la Grande Montée, depuis toujours la famille Turpin vote pour Jean-Louis Lagourgue.

Devant une cinquantaine de personnes venues vanter les mérites de l'ancien maire, Fabien, le petit-fils, le dit "Lagourgue, c'est un héritage transmis par mon pépé, c'est quelqu'un qui a fait Sainte-Marie".

"Jean-Louis Lagourgue a créé des bases solides et à amener ce qui manquait à Sainte-Marie." "Six ans après, tout a été abandonné", dit-il, visant spécifiquement l'ancien bras droit de Jean-Louis Lagourgue, l'actuel maire, Richard Nirlo. Regardez.

- Jean-Louis Lagourgue revient à la demande de la population -

Il l'assure, son retour dans la course aux municipales vient "d'une demande de la population" pour donner un nouveau souffle à cette commune que j'aime beaucoup et qui m'a vu naître".

"J'ai décidé de me représenter car je me suis rendu compte que le fonctionnement de la commune était grippé, rien ne sortait, il n'y a pas de projets, pas de visions d'avenir", dit Jean-Louis Lagourgue avant de débuter sa prise de parole.

Ses préoccupations, "la vie au quotidien, le pouvoir d'achat". "Il faudra absolument activer le Centre d'action sociale de la commune – qu'il se vante d'avoir créé – pour les personnes qui en ont besoin."

Autres soucis sur Sainte-Marie, "l'environnement, les trous dans la chaussée, les écoles. Des choses basiques".

Mais s'il ne devait retenir qu'un projet, "c'est le port de plaisance de Sainte-Marie". "Nous avons un joyau géré par la Cinor qui vivote et je souhaiterais redynamiser cela et faire du port et de la voie qui longe le littoral, la promenade des Anglais de Sainte-Marie." Écoutez.

Face à lui, sept candidats dont son ancien bras droit Richard Nirlo. Se présentent également, Céline Sitouze, Christian Annette, conseillers municipaux d'opposition, Giovanni Payet, récemment installé en politique, Valérie Legros pour le Rassemblement national (RN) et Gilbert Sellier (sans étiquette).

Aux précédentes élections municipales, Richard Nirlo s’était imposé au second tour face Gérald Maillot, par 57,22% des suffrages exprimés contre 42,77%.

