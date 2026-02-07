[Photos - Vidéo] Municipales : Karine Nabénésa, la candidate de gauche qui veut se faire une place à Saint-Leu

Ce vendredi 6 février 2026, Karine Nabénésa a présenté son programme à ses militants. Originaire de Sainte-Suzanne, vice-présidente de la Région Réunion, et fonctionnaire territoriale depuis 25 ans, Karine Nabénésa maîtrise les sujets techniques et souhaite apporter son expertise ainsi que son expérience aux habitants de la ville de Saint-Leu. (Photo : sly/www.imazpress.com)

11 h 40 Karine Nabénésa publie une vidéo sur son compte Facebook, un teaser pour rappeler à ses militants qu’une réunion se tient à la Pointe des Châteaux ce vendredi, à 18 h.

On la voit arriver avec une planche de surf rose sous le bras et demander : "Filme-moi s'il te plaît, je veux que tu me filmes. Tu as remarqué, on a une spécificité Saint-Leusienne : ici les candidats annoncent leur candidature deux fois, il y a ceux qui arrivent par les airs, à moto ou à cheval. Nous, il faut qu’on trouve une solution, faut qu’on trouve une façon de dire que je suis candidate aux élections à Saint-Leu." Regardez.

Karine Nabénésa n'arrivera finalement pas à la nage, il est 18 h 45 la candidate est là. Une arrivée simple, en musique. Elle salue les militants présents les uns après les autres.

Parmi eux, Robert, 50 ans. Il voit en la candidature de Karine Nabénesa l’opportunité de réveiller et de mobiliser les Saint-Leusiens de gauche.

"À Saint-Leu, on attend un candidat de gauche, puisque la commune était à gauche avec Mario Hoarau, puis on a navigué entre la gauche et la droite. Maintenant, on voit le spectacle que ceux qui sont en face donnent : ils sont du même bord politique et proposent deux candidatures, ce qui va dispercer les voix. Pour Karine Nabénesa, c’est le bon moment. C’est une femme de conviction. Elle a une chance de percer."

- Un discours d’une quarantaine de minutes face à 200 personnes -

Son séga de campagne résonne : "un nouveau souffle est arrivé, Saint-Leu va changer!" Il est 19h, elle se lance.

40 minutes pour présenter son programme et re-mobiliser les militants. Elle le martèle, il n’y a pas que deux candidats à Saint-Leu : "Dans l’isoloir, mesdames, messieurs, on ne voit que vos pieds, on ne voit pas votre bulletin. Ici à Saint-Leu on est à un tournant important.

Elle continue : "Ici à Saint-Leu, cette fonction de maire est abîmée, il faut qu’on en sorte. Il faut qu’on trouve une voie. Il faut qu’on mobilise. Il faut être crédible pour pouvoir aller transformer ces promesses en réalités."

Lors de la présentation de son programme ce vendredi 6 février 2026, elle est seule face aux Saint-Leusiens.

Les militants se rapprochent timidement du pupitre. Individuellement, ils sont persuadés que cette candidature arrive au bon moment. Pour eux, leur candidate sera au second tour.

Karine Nabénésa déroule quelques lignes de son programme : "On propose un accueil périscolaire à tarif et horaire unique dans toutes les écoles de la ville qui le souhaitent. Un accueil de loisirs plus long pendant les vacances."

La candidate souhaite aussi miser sur la formation. Elle souhaite également créer des voies vertes pour les vélos, faire construire une pharmacie dans le quartier de Bois-de-Nèfles ou encore un complexe médical à Piton Saint-Leu.

- La méthode Nabénésa -

À Saint-Leu, Karine Nabénésa est la candidate qui avance méthodologiquement : les dossiers semblent être maîtrisés, ici pas de spectacles, le fond passe avant le buzz.

De plus, elle assure savoir mener à bien des projets : "Je sais aller chercher des financements, je sais monter des projets et je sais piloter des équipes. Je sais le faire! C’est mon métier!"

Elle regrette que la ville de Saint-Leu, membre du Territoire de l’Ouest, n’ait pas réussi à mobiliser davantage de fonds pour mener de grands projets pour la ville.

Karine Nabénésa apparaît comme une nouvelle personnalité dans le monde politique saint-leusien, une femme qui se veut calme face à des adversaires parfois bruyants, et avec qui il faudra désormais composer.

Bien avant l’annonce de sa candidature ou sa présence sur le terrain, il se murmurait dans les rues de Saint-Leu : "La présidente du Conseil régional va soutenir une femme pour les élections municipales de 2026."

Karine Nabénésa fait partie des candidats issus de la majorité régionale, elle est soutenue par le PLR d’Huguette Bello.

Sa mission durant cette campagne municipale : se faire un nom à Saint-Leu, et se faire élire pour ses idées et son projet.

Face à elle, 7 candidats avec un ancrage territorial plus fort, dont deux anciens maires.

L’un des enjeux majeurs à Saint-Leu pour l’ensemble des candidats est l’abstention. En 2020, elle avoisinait les 70 %. "Une majorité silencieuse" que Karine Nabénésa espère réussir à faire pencher, de son côté.

