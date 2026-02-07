[Photos - Vidéo] Municipales : Karine Nabénésa, la candidate de gauche qui veut se faire une place à Saint-Leu

Ce vendredi 6 février 2026, Karine Nabénésa a présenté son programme à ses militants. Originaire de Sainte-Suzanne, vice-présidente de la Région Réunion, et fonctionnaire territoriale depuis 25 ans, Karine Nabénésa maîtrise les sujets techniques et souhaite apporter son expertise ainsi que son expérience aux habitants de la ville de Saint-Leu. (Photo : sly/www.imazpress.com)
11 h 40 Karine Nabénésa publie une vidéo sur son compte Facebook, un teaser pour rappeler à ses militants qu’une réunion se tient à la Pointe des Châteaux ce vendredi, à 18 h.
On la voit arriver avec une planche de surf rose sous le bras et demander : "Filme-moi s'il te plaît, je veux que tu me filmes. Tu as remarqué, on a une spécificité Saint-Leusienne : ici les candidats annoncent leur candidature deux fois, il y a ceux qui arrivent par les airs, à moto ou à cheval. Nous, il faut qu’on trouve une solution, faut qu’on trouve une façon de dire que je suis candidate aux élections à Saint-Leu." Regardez.
Karine Nabénésa n'arrivera finalement pas à la nage, il est 18 h 45 la candidate est là. Une arrivée simple, en musique. Elle salue les militants présents les uns après les autres.
Parmi eux, Robert, 50 ans. Il voit en la candidature de Karine Nabénesa l’opportunité de réveiller et de mobiliser les Saint-Leusiens de gauche.
"À Saint-Leu, on attend un candidat de gauche, puisque la commune était à gauche avec Mario Hoarau, puis on a navigué entre la gauche et la droite. Maintenant, on voit le spectacle que ceux qui sont en face donnent : ils sont du même bord politique et proposent deux candidatures, ce qui va dispercer les voix. Pour Karine Nabénesa, c’est le bon moment. C’est une femme de conviction. Elle a une chance de percer."
- Un discours d’une quarantaine de minutes face à 200 personnes -
Son séga de campagne résonne : "un nouveau souffle est arrivé, Saint-Leu va changer!" Il est 19h, elle se lance.
40 minutes pour présenter son programme et re-mobiliser les militants. Elle le martèle, il n’y a pas que deux candidats à Saint-Leu : "Dans l’isoloir, mesdames, messieurs, on ne voit que vos pieds, on ne voit pas votre bulletin. Ici à Saint-Leu on est à un tournant important.
Elle continue : "Ici à Saint-Leu, cette fonction de maire est abîmée, il faut qu’on en sorte. Il faut qu’on trouve une voie. Il faut qu’on mobilise. Il faut être crédible pour pouvoir aller transformer ces promesses en réalités."
Lors de la présentation de son programme ce vendredi 6 février 2026, elle est seule face aux Saint-Leusiens.
Les militants se rapprochent timidement du pupitre. Individuellement, ils sont persuadés que cette candidature arrive au bon moment. Pour eux, leur candidate sera au second tour.
Karine Nabénésa déroule quelques lignes de son programme : "On propose un accueil périscolaire à tarif et horaire unique dans toutes les écoles de la ville qui le souhaitent. Un accueil de loisirs plus long pendant les vacances."
La candidate souhaite aussi miser sur la formation. Elle souhaite également créer des voies vertes pour les vélos, faire construire une pharmacie dans le quartier de Bois-de-Nèfles ou encore un complexe médical à Piton Saint-Leu.
- La méthode Nabénésa -
À Saint-Leu, Karine Nabénésa est la candidate qui avance méthodologiquement : les dossiers semblent être maîtrisés, ici pas de spectacles, le fond passe avant le buzz.
De plus, elle assure savoir mener à bien des projets : "Je sais aller chercher des financements, je sais monter des projets et je sais piloter des équipes. Je sais le faire! C’est mon métier!"
Elle regrette que la ville de Saint-Leu, membre du Territoire de l’Ouest, n’ait pas réussi à mobiliser davantage de fonds pour mener de grands projets pour la ville.
Karine Nabénésa apparaît comme une nouvelle personnalité dans le monde politique saint-leusien, une femme qui se veut calme face à des adversaires parfois bruyants, et avec qui il faudra désormais composer.
Bien avant l’annonce de sa candidature ou sa présence sur le terrain, il se murmurait dans les rues de Saint-Leu : "La présidente du Conseil régional va soutenir une femme pour les élections municipales de 2026."
Karine Nabénésa fait partie des candidats issus de la majorité régionale, elle est soutenue par le PLR d’Huguette Bello.
Sa mission durant cette campagne municipale : se faire un nom à Saint-Leu, et se faire élire pour ses idées et son projet.
Face à elle, 7 candidats avec un ancrage territorial plus fort, dont deux anciens maires.
L’un des enjeux majeurs à Saint-Leu pour l’ensemble des candidats est l’abstention. En 2020, elle avoisinait les 70 %. "Une majorité silencieuse" que Karine Nabénésa espère réussir à faire pencher, de son côté.
ee/www.imazpress.com/[email protected]
Une femme maire a st leu..
Pourquoi pas ?
On n'a pas oublié son arrogance quand elle était employée à la mairie. Ne saluant peu le personnel....Non surtout pas elle. Aurelie OUI .
Domen ? C'est zéro calebasse
Thierry Robert : ego démesuré, que de la Com, "grand cozeur et petit faiseu"
Nabeneza : un bon choix
Karine Nabénésa est une candidate méthodique et dynamique pour St leu. C’est elle qui faut suivre pour le vrai changement dans le bon sens.
Karine une excellente candidature.
Comique ce qui se passe a st Paul.
Gertrude virée par Melchior y rode un place bordage avec Didier robert.
Karine Nébanesa : ancienne militante aux côtés de Thierry Robert dans le Mouvement Démocrate (Nous savons combien Thierry Robert est démocrate...), passée au PS, elle a soutenu Emmanuel Macron en 2017, elle avait des parts au capital de Total et Derichebourg (qu'elle impute à une décision de son fils...), ... l'anguille !
A bas la gauche et surtout ses pseudos fonctionnaires de base. Cest n'importe quoi
Ou fé vraiment pitié Alice
Pas de cheval, pas de saut en parachute, en ULM ou à l'élastique... Ben ça change des deux autres candidats qui tentent de faire le buzz. Cette dame à l'air cohérente er surtout pour l'avoir entendu à une réunion professionnelle (je ne suis pas de la commune de Saint-Leu, je précise), elle a connaissance de tous les enjeux du territoire réunionnais. C'est pas donné à tous les maires et candidats.
Nabeneza c'est le changement.
Entre le comique ridicule sur son cheval et l'autre espère cuit, votons karine.
Karine je vote pour toi si tu dis que tu milites pour la légalisation du zamal
Elle n'est pas si co.ne,elle ne va certainement pas dire çà.