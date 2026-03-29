[Photos-Vidéos] Le Tampon : Alexis Chaussalet revêt son écharpe et s’installe dans le fauteuil de maire

Ce dimanche 29 mars 2026, Le Tampon bascule à gauche pour la première fois de son histoire avec l'élection officielle d'Alexis Chaussalet à la tête de la commune. C'est des Grands Kiosques à Bourg-Murat que le jeune homme de 32 ans a reçu son écharpe de maire. En 2026, Patrice Thien-Ah-Koon perd la mairie - longtemps tenue par son père André - avec 43,23 % des suffrages, contre 45,29 % pour Alexis Chaussalet (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À son arrivée, le jeune nouveau maire du Tampon a salué toute son équipe, avant d'adresser une poignée de main au maire sortant, Patrice Thien-Ah-Koon.

La présidente de Région, Huguette Bello, le maire de Saint-Paul, Claude Hoarau, Élie Hoarau et Jean-François Hoarau étaient sur place, tout comme le président du Comité régional olympique et sportif, Johan Guillou. Regardez.

Place au vote. Regardez.

Alexis Chaussalet devient maire avec 40 voix et 13 enveloppes vides. "Je vous remercie de nous accueillir aujourd'hui pour cette cérémonie d'investiture dans ces Grands Kiosques auxquels nous redonnerons vie durant notre mandat", dit-il pour débuter son discours. Regardez.

"Notre objectif est de faire en sorte que la démocratie s'exprime dans tous les quartiers du Tampon." Écoutez.

À l'attention de l'opposition il le dit : "vous aurez la parole et je souhaite que vous donniez de la voix pour faire avancer notre commune car une seule cause nous anime, l'intérêt des Tamponnaises et Tamponnais. Ce mandat sera celui de l'apaisement", poursuit Alexis Chaussalet. Écoutez.

Aux abstentionnistes il lance : "nous ferons en sorte que vous repreniez confiance en la politique. La politique appartient à toutes et à tous".

Regardez le conseil municipal du Tampon.

- Le Tampon bascule à gauche pour la première fois de son histoire -

La ville du Tampon a basculé à gauche après le second tour des élections municipales. C’est une première depuis un siècle pour cette ville qui a, notamment, contribué à l’élection de Joseph Rivière, seul député Rassemblement national de l’île en 2024.

Au Tampon, Patrice Thien-Ah-Koon n’a pas réussi à endosser le costume de son père. Après 20 mois à la tête de la mairie, dont il a précisé qu’il n’y était à l’aise que depuis 8 mois, Patrice Thien-Ah-Koon quitte déjà son fauteuil de maire.

En 2026, Patrice Thien-Ah-Koon perd la mairie avec 43,23 % des suffrages, contre 45,29 % pour Alexis Chaussalet. Le maire sortant était pourtant en ballottage favorable en arrivant en tête lors du premier tour avec 40,92 % des suffrages exprimés. À cette étape, Alexis Chaussalet, lui, était en seconde position avec 28,95 % des votes, suivi par Nathalie Bassire avec 22,35 % des voix.

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