Fortes pluies et orages : les zones sud, sud-est et est de l'île en vigilance à 10 heures

Météo France a émis ce dimanche 29 mars 2026, un avis de vigilance jaune fortes pluies et orages sur les zones sud, sud-est et est de l'île entre 10 heures et 19 heures. Avant la mi-journée, "les premières averses se déclenchent dans les Hauts, de préférence dans le sud englobant le massif du Volcan, elles sont parfois copieuses et accompagnées d'orages en début d'après-midi", indique Météo France. Ces pluies peuvent par endroit glisser jusque sur la frange côtière (Photo : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

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