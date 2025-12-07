Ludovic Sautron se présente comme "une alternative à gauche pour Saint Denis 2026"

Ancien candidat aux législatives de 2022 et 2024 Ludovic Sautron est aujourd'hui candidat aux élections municipales de mars 2026 à Saint-Denis. Nous publions, ci-dessous, son communiqué.

Malgré une communication quotidienne sur les réseaux sociaux, une médiatisation à outrance et partisane, des fêtes dans tous les quartiers de la ville en permanance et des repas pour tous les clubs de 3e âge, l’équipe municipale n’est pas aussi sereine et aussi soudée qu’elle n’y paraît, et les langues se délient de jour en jour.

En effet certains élus du groupe majoritaire de la ville de Saint-Denis ont décidé de soutenir la liste que j’ai l’honneur de conduire pour les prochaines municipales de 2026. Ces élus seront présentés très prochainement lors d’une conférence de presse.

- L'expérience du terrain -

Par ailleurs, sur le terrain, les habitants sont mécontents de situations non résolues pour leur quotidien depuis 6 ans.

De nombreux employés municipaux nous contactent pour nous dire leur mécontentement du management militant qui se met en place depuis des années dans la commune.

Nous leurs disons, qu’un autre choix, une alternative est possible pour une gauche plus humaine, plus responsable, plus respectueuse les 15 et 22 Mars prochains en soutenant la liste conduite par Ludovic Sautron.

Le candidat tête de liste des municipales à Saint Denis, Ludovic Sautron.