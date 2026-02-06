Municipales : la Fédération socialiste de La Réunion officialise l’investiture de ses candidates et candidats

À l’issue des procédures fédérales et nationales, et après validation par la commission électorale nationale du Parti socialiste, ce jeudi 5 février 2026, la Fédération socialiste de La Réunion officialise l’investiture de ses candidates et candidats dans plusieurs communes (Photo : www.imazpress.com)

"Cette validation marque l’aboutissement de procédures internes et nationales conduites dans le respect des statuts du Parti socialiste et au regard des accords politiques conclus avec les têtes de liste dans chaque territoire", indique la Fédération socialiste de La Réunion.

- Trois candidats investis à Saint-Paul -

Le Parti socialiste investit les candidats socialistes suivants sur la commune de Saint-Paul :

- Salim Nana Ibrahim

- Roxane Pausé

- Jean-François Lallemand

"Ces investitures s’inscrivent dans le cadre de l’accord politique conclu avec la tête de liste Emmanuel Séraphin, et traduisent la volonté du Parti socialiste de contribuer pleinement à une dynamique de rassemblement progressiste et de gauche sur la commune."

- Trois candidats investis à Saint-Pierre -

Le Parti socialiste investit les candidates socialistes suivantes sur la commune de Saint-Pierre :

- Corine Bédier

- Sylvie Rodrigue

- Thérèse Ribotte

Ces investitures interviennent dans le cadre "des accords politiques passés avec la tête de liste Ruth Dijoux, et témoignent de l’engagement du Parti socialiste en faveur d’un projet municipal progressiste, solidaire et résolument tourné vers l’égalité", précise la fédération.

- Trois candidats investis à La Possession -

Le Parti socialiste investit les candidates socialistes suivantes sur la commune La Possession.

- Damien Chavriacouty

- Julien Maillot

- Waïna Besnier

Ces investitures interviennent "dans le cadre des accords politiques passés avec la tête de liste Vincent Rivière et témoignent de l’engagement du Parti socialiste en faveur d’un projet municipal progressiste, solidaire et résolument tourné vers l’égalité".

- Dix candidats investis à Sainte-Marie -

Le Parti socialiste investit les candidates et candidats socialistes suivants sur la commune de Sainte-Marie :

- Christian Annette

- Olivier Difernand

- Elysa Nicolay

- Anaïs Victorine

- Christine Manique

- Célian Marcel

- Jacqueline Verelizier

- Désiré Camlindia

- Daniel Valgresy

- Dominique Ifangousine

Ces investitures s’inscrivent dans le cadre de la liste conduite par Christian Annette.

- Sept candidats investis à Saint-Louis -

Le Parti socialiste investit les candidates et candidats socialistes suivants sur la commune de Saint-Louis :

- Rémy Bourgogne

- Marina Grondin

- Sully Reboul

- Brice Southon

- Ulrick Ichama

- Grégory Baret

- Chayne Bertin

Ces investitures s’inscrivent dans le cadre de la liste conduite par Rémy Bourgogne.

- Plusieurs candidats de la liste d'Ericka Bareigts investis à Saint-Denis -

Le Parti socialiste investit les candidates et candidats socialistes suivants sur la commune de Saint-Denis :

- Ericka Bareigts

- Brigitte Adame

- Jean-François Hoareau

- Gérard Françoise

- Monique Orphé

- Geneviève Bommalais

- David Belda

- Virgile Kichenin

- Arnaud Huguet

- Audrey Coridon

- Jacques Lowinsky

- Sonia Bardinot

- Alexandra Clain

- Marylise Isidore

- Jean-Max Boyer

- Charles André Kichenin

- Philippe Algot

- Marina Ally Isse

- Marcel Testan

- Claudette Clain

- Philippe Naillet

- Audrey Bélim

- Xavier Layemar

- Cédrine Dargel

- Arlette Zibel

Ces investitures s’inscrivent dans le cadre de la liste conduite par Ericka Bareigts.

