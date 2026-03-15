Municipales 2026 : à Saint-Benoît, Patrice Selly réélu

Dans la commune de Saint-Benoît, 8 personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Patrice Selly, maire sortant, est finalement largement réélu dès le premier tour. Il cumule 65,20% des voix, face à sept autres candidats : Jean-Hugues Ratenon (14,20%), Sabrina Ramin (6,36%), Jean Patrick Dalleau (4,77%), Philippe Admeth (4,18%), Jean Yves Payet (2,21%), Marie Lydie Thiolica (1,88%) et Daniel Amouny (1,18%). Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Benoît -

En 2020, Patrice Selly a remporté les élections à Saint-Benoît avec 43,05 % des votes face à Sabrina Ramin et Patrick Dalleau.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 52,38 %.

Le taux d'absention au second tour de 44,22 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 38.604 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 31.177