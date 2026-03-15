Municipales 2026 : à Saint-Philippe, Olivier Rivière garde son siège dès le premier tour

Dans la commune de Saint-Philippe, trois personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Le maire sortant Olivier Rivière garde finalement son siège dans la commune. Il arrive en tête dès le premier tour avec 53,88% des voix, face à Annielle Payet (41,55%) et Marcel Joël Damour (4,57%) Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de Saint-Philippe -

En 2020, Olivier Rivière a remporté les élections à Saint-Philippe avec 51,78 % des votes face à Wilfried Bertile et Yohan Cervantes.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 28,38 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 5.082 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 5.137