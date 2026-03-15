Municipales 2026 : aux Avirons, Eric Ferrère conserve son siège de maire

Dans la commune des Avirons, Eric Ferrère conserve son siège de maire. 3 personnes étaient officiellement candidats.es pour briguer le fauteuil, mais le maire sortant a remporté 51,53% des suffrages exprimés. Nadia Roche Lesquelin remporte 36,52% des voix, tandis que Marie Claude Zettor termine avec 11,95% des voix. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15 et ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune des Avirons -

En 2020, Éric Ferrère a remporté les élections aux Avirons avec 58,52 % des votes (3.485 voies) face à Roseline Lucas.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 36,61 %.

Le taux d'absention au second tour de 32,08 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 11.536 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 10.031