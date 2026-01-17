Municipales 2026 : Eric Ferrère officialise sa candidature aux Avirons

Il est candidat à sa réélection : Eric Ferrère a lancé officielement sa campagne ce samedi 17 janvier 2017 aux Avirons. Face à ses militants, le maire sortant se dit satisfait par le début de sa campagne. (Photo: Sly/www.imazpress.com)

Son séga de campagne est déjà disponible, le mot d'ordre : " asteur avanson!" Eric Ferrère lance officiellement sa campagne pour les élections municipales 2026.

Le candidat explique : "Il y a 15 jours de ça, on avait rassemblé plus de 600 militants et sympathisants. Aujourd'hui la population a été invitée. On a dépassé largement les 800 personnes dans cette cour et je suis très satisfait parce que ça présage d'une campagne qui va se dérouler là, d'une campagne dynamique, d'une campagne positive qui va forcément attirer vers nous ceux qui sont encore incertains." Écoutez.