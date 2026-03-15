Municipales 2026 : Johnny Payet réélu même au premier tour de la Plaine des Palmistes

Dans la commune de la Plaine de Palmistes, Johnny Payet pour "Ensemble pour la Plaine", est réélu même de la Plaine des Palmistes avec 58,99% des suffrages exprimés au premier tour. Il devance Sophie Arzal qui obtient un score de 22,10%. Quatre personnes étaient candidats.es pour briguer le fauteuil de maire. Les élections municipales ont lieu ce dimanche 15. Il n'y aura donc pas de second tour ce ce dimanche 22 mars 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

- Résultats du 1er tour -

- Commune de la Plaine des Palmistes -

En 2020, Johnny Payet a remporté les élections à la Plaine des Palmistes avec 41,76 % des votes face à Sophie Arzal et Jean-Luc Saint-Lambert.

Le taux d'abstention au 1er tour était de 38,48 %.

Le taux d'absention au second tour de 33,69 %.

- Nombre d'habitants au 1er janvier 2023 : 6.936 (Insee)

- Nombre d'électeurs inscrits au 26 février 2026 : 5.967