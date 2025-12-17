Municipales 2026 : Nathalie Bassire dévoile son programme pour le Tampon

Nathalie Bassire a lancé officiellement sa candidature pour les municipales 2026 ce mardi 16 décembre 2025 au Tampon. Lors d'une conférence, elle a dévoilé les axes prioritaires et les mesures-phares du Programme de la liste "L'alliance des Tamponnais". Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Nathalie Bassire)

Notre projet pour la mandature 2026-2032 a été élaboré par les Tamponnais, avec les Tamponnais et pour les Tamponnais : nous nous occuperons naturellement de notre population sur cette période et nous nous préoccuperons en même temps de construire Le Tampon 2040 pour nos enfants.

Le programme détaillé sera distribué dans les boîtes aux lettres et publié sur les réseaux sociaux en début d’année prochaine. Mais avant la "trêve des confiseurs", les axes prioritaires et les 12 mesures-phares sont dévoilés.

Tout d’abord, je tiens à préciser que ce projet est le fruit de 17 années de travail de terrain, de connaissance approfondie des problématiques de notre territoire, de rencontres régulières avec la population, d’analyse attentive de leurs besoins prioritaires notamment depuis la succession de crises sociales (Gilets Jaunes 2018), sanitaire (Covid 2019), internationale et économique (Guerre en Ukraine et forte inflation depuis 2022), de concertation : je n’ai pas découvert Le Tampon et les Tamponnais en cette année pré-électorale, la démocratie participative locale je l’ai vécue lorsque j’ai débuté en politique comme jeune élue municipale en 2008 !

Ensuite, je veux que Le Tampon «"marche sur ses 2 jambes" : d’une part l’ordre et la sécurité, d’autre part la justice sociale. Et naturellement, la dimension transversale de développement durable et le souci de transition écologique seront en filigrane de chaque proposition.

L’ordre et la sécurité vont de paire avec l’aménagement du territoire et le logement, la prospérité économique, la qualité des services publics et le dialogue social.

Notre équipe propose donc aux Tamponnais(es) :

- Le Tampon, Ville bâtisseure : Favoriser la construction de logements de tous types pour les Tamponnais

- Le Tampon, Ville sécurisée : Porter les effectifs de la Police Municipale à au moins 60 agents

- Le Tampon, Ville prospère : Libérer le foncier et actionner tous les leviers (impôts, taxes, redevances ...) pour aider et accompagner au mieux les chefs d’entreprises et porteurs de projets, ainsi que nos agriculteurs (nouvelles retenues collinaires sur l’ensemble du territoire, accélérer l’extension du périmètre irrigué, ...)

- Le Tampon, Ville touristique : Développer la filière agrotouristique (« tourisme vert ») et accompagner les projets d’hébergement touristique

- Le Tampon, Ville de dialogue social : Mettre en œuvre un plan équitable de titularisation des agents publics basé sur l’ancienneté et le mérite, et revaloriser les bas salaires

La justice sociale passe nécessairement par plus de solidarités notamment envers nos Gramounes, nos Jeunes, les Personnes en Situation de Handicap et de manière générale les plus vulnérables de nos concitoyens, par la lutte contre la vie chère et le combat en faveur du pouvoir d’achat de nos familles, par une meilleure égalité des chances au travers de la politique éducative, sportive et culturelle.

Nous présentons donc aux Tamponnais ces engagements :

- Le Tampon, Ville égalitaire : Cantine scolaire à 1€ pour Tous

- Le Tampon, Ville inclusive :

Bus gratuit tous les jours pour

•tous les Seniors dès 60 ans,

•tous les Jeunes jusqu’à 25 ans,

•toutes les Personnes en Situation de Handicap (quelque soit le taux de handicap),

•tous les demandeurs d’emplois (notamment bénéficiaires du RSA)

- Le Tampon, Ville solidaire : Augmentation du budget du CCAS pour allouer PLUS d’aides sociales

- Le Tampon, Ville "eldorado" des Gramounes : Renforcer l’accompagnement de nos Aînés pour leur permettre de mieux vivre au quotidien sur notre territoire et de "mieux vieillir chez soi"

- Le Tampon, Ville éducative : Lancer les études de conception en vue de la construction d’un nouveau groupe scolaire

- Le Tampon, Ville sportive : Réaliser un "Pôle Mécanique", avec un circuit homologué pour les compétitions, dédié aux sports mécaniques : auto, moto, kart, buggy, trottinettes électriques, tuning et show-room ...

- Le Tampon, Ville culturelle : Construire un cinéma (2 salles) pour former un "Carré Culturel" (Théâtre - MJC - Médiathèque - Cinéma)