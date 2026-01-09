Municipales 2026 : Rahfick Badat, candidat à Saint-Leu

Rahfick Badat ou docteur Badat, est un Saint-Leusien, candidat aux élections municipales de 2026 dans sa commune pour "Saint-Leu en avant autrement". Nous publions ci-dessous le communiqué.

Rahfick Badat ou docteur Badat, est un Saint-Leusien engagé, proche du terrain, qui veut remettre l’efficacité, l’écoute et la transparence au cœur de l’action municipale.

Présent sur le terrain au contact des habitants, il défend une méthode basée sur l’écoute, la proximité et des actions concrètes.

Son objectif : remettre l’efficacité et la transparence au cœur de la mairie, au service de tous les quartiers.

Trois priorités :

1. Propreté / dépôts sauvages et cadre de vie

2. Sécurité / tranquillité publique et prévention

3. Mobilité / circulation et services de proximité