Municipales 2026 : vous serez absent le jour de l'élection, votez par procuration

Les élections municipales et communautaires se tiendront le 15 et le 22 mars 2026. Si les inscriptions sur les listes électorales sont désormais clôturées, il reste possible de faire une procuration afin qu'une personne tierce puisse voter pour vous. Il est possible de faire sa procuration jusqu'au jour de l'élection, bien qu'il soit conseillé de s'y prendre le plus tôt possible. Imaz Press vous explique comment faire votre procuration.

• Faire sa demande en ligne

Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect, un dispositif mis en place par le gouvernement qui permet de garantir votre identité.





Saisissez ensuite votre demande de procuration. Le formulaire en ligne se compose de quatre rubriques courtes :

- "Je suis…" : grâce à votre connexion via FranceConnect, votre état civil est pré-rempli (nom de naissance, prénom(s) et date de naissance). Votre adresse électronique est également pré-renseignée; vous pourrez la modifier si besoin.

- "Je vote à…" : vous devez renseigner votre commune de vote.

- "Je donne procuration à…" : vous devez indiquer la civilité, le nom de naissance, le(s) prénom(s) et la date de naissance de votre mandataire. Pour mémoire, ce dernier doit avoir 18 ans minimum et voter dans la même commune que vous.

- "Je donne procuration pour…" : vous devez sélectionnez l’élection ou la période pour laquelle vous souhaitez donner procuration. Aucun justificatif ni document n’est demandé.

Ensuite, rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider votre procuration Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par les forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau de vote pour voter à votre place.

• Faire sa demande directement en commissariat ou gendarmerie

Si vous ne souhaitez ou ne pouvez pas faire votre demande sur internet, vous devrez vous munir d'un document spécifique avant de vous rendre chez les forces de l'ordre.

Ce formulaire Cerfa est disponible dans tous les commissariats de police et brigades de gendarmerie. Le document est aussi disponible en ligne sur www.service-public.fr, mais si vous n’avez pas la possibilité de le télécharger et l’imprimer, il est possible d’en faire la demande au guichet de l’autorité habilitée à établir la procuration.

Une fois imprimé et rempli, vous devrez ensuite vous déplacer en personne au commissariat et à la gendarmerie, muni de votre pièce d'identité.

www.imazpress.com/[email protected]