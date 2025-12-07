Saint-Philippe : Olivier Rivière officialise sa candidature

Lors d’une conférence de presse organisée ce dimanche 7 décembre 2025 à Saint-Philippe, le maire sortant Olivier Rivière annonce se lancer à nouveau dans la course aux municipales à Saint-Philippe. Ce matin, environ 300 personnes ont fait le déplacement pour assister à l’évènement. Nous publions, ci-dessous, le communiqué du candidat. (Photo : sly/www.imazpress.com)

C’est avec beaucoup d’humilité mais aussi une profonde détermination que je vous annonce aujourd’hui ma candidature aux élections municipales et communautaires de mars prochain.

Depuis six ans, avec mon équipe, nous avons travaillé sans relâche pour faire avancer notre commune. Nous avons agi avec méthode, avec sérieux, avec passion, pour améliorer le quotidien de chacun et préparer l’avenir.

Aujourd’hui, fort de cette expérience, je souhaite poursuivre ce travail, non pas dans la continuité pour la continuité, mais dans l’esprit qui nous a toujours guidés : celui du service, du dialogue et

du rassemblement.

Ce rassemblement, il se traduit d’abord dans le nom de notre future liste : "S’unir pour l’avenir". Ce n’est pas un slogan. C’est une conviction.

La conviction que, pour relever les défis qui attendent notre commune, nous devons unir nos énergies, nos compétences et nos bonnes volontés, au-delà des clivages, des âges et des étiquettes. Cet esprit d’unité, je le partage aujourd’hui avec celles et ceux qui m’entourent.

- Une équipe solide -

D’abord, les élus qui m’accompagnent depuis six ans. Leur engagement a été constant, fidèle et sincère. Je veux ici les remercier chaleureusement. Ils n’ont pas attendu une échéance électorale pour s’investir.

Ils n’ont pas découvert une passion pour notre ville à quelques mois du scrutin : ils la vivent, ils la servent, depuis le premier jour de notre mandat. Leur travail, souvent discret mais toujours efficace, a été déterminant dans les réussites de ces dernières années. Merci à eux.

À mes côtés également, un autre symbole du rassemblement que notre liste incarnera : Frédéric Salvan, ancien élu de l’opposition, qui a choisi de nous rejoindre pour construire ensemble l’avenir de notre commune.

Ce geste dépasse les parcours individuels les histoires personnelles. L’histoire mes chers amis! En 2020, un professeur d’histoire géo a tenté de la réécrire! En vain, puisque la fiction proposée a été rejetée majoritairement par la population de St-Philippe, qui n’a pas été dupe.

L’histoire, la seule, la vraie, est celle que nous écrivons aujourd’hui. Et elle traduit une volonté commune : celle de travailler main dans la main, dans le respect et la responsabilité, pour le bien de tous.

- S’unir pour l’avenir -



Vous voyez aussi autour de nous un échantillon de notre future équipe. Une équipe à l’image de notre commune, diverse, expérimentée, et tournée vers l’avenir. Coralie, 21 ans, la benjamine de la liste, incarne la jeunesse, la

vitalité, l’envie de s’engager pour sa ville. Marie-Ange, 66 ans, la doyenne, représente l’expérience, la

ésilience, la bienveillance, la joie de vivre, la force de caractère.

Entre elles, toute une équipe soudée, où chacun aura sa place, son regard, sa compétence. Cet équilibre intergénérationnel sera l’un des fils conducteurs de notre prochaine mandature, car une commune qui avance est une commune qui écoute toutes les générations.

Notre projet reposera sur 4 piliers essentiels : l’intergénérationnel, je l’ai dit, mais aussi le développement économique, le dynamisme touristique et la valorisation de notre agriculture.

Ces 4 dimensions sont indissociables de l’avenir de notre territoire.

Dès le lendemain de notre élection, notre premier geste fort sera la signature de la charte agricole, conçue et travaillée avec les agriculteurs eux-mêmes.

Ce sera un acte concret, symbole d’une gouvernance partagée, à l’écoute du terrain, et d’une volonté claire : soutenir celles et ceux qui font vivre notre territoire au quotidien.

Bien sûr, dans les semaines à venir, il sera question de bilan. Et le nôtre est à la hauteur de l’ambition que nous avons pour notre commune.

- Un bilan -

Nous avons tenu nos engagements. Nous avons investi, modernisé, accompagné, sans jamais perdre de vue la bonne gestion des finances publiques, n’en déplaise aux mauvaises langues! C’est d’ailleurs ce qui nous a permis de baisser sur 2 années consécutives les impôts locaux, de -10% en 2024, et de - 5% en 2025.

Mais un bilan, aussi positif soit-il, n’est pas une fin en soi. C’est un point d’appui. Un socle solide sur lequel nous voulons construire pour aller plus loin, pour faire mieux ensemble.

S’unir pour l’avenir, c’est aussi cela : une équipe expérimentée, mais enrichie, un projet ambitieux mais réaliste, une vision tournée vers l’avenir mais fidèle à ce qui fait notre identité.

Nous avons un bilan

Nous avons une équipe

Nous avons un programme

Et surtout, nous avons une conviction : notre commune a tous les atouts pour réussir, elle a la volonté de relever les défis nombreux et surtout elle a toutes les forces pour résister !

Merci à toutes et à tous pour votre confiance, votre soutien et votre présence aujourd’hui. Ensemble, continuons à écrire l’avenir indépendant de notre commune.

Pourquoi parler de résistance ?

Nous avons trois listes en définitive dont 2 conduites par des employés de la commune voisine, ce qui démontre un appétit d’ogre.

La soumission de Saint-Philippe n’est pas une alternative et nous y veillerons.