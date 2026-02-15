Saint-Leu : Pierrick Robert rejoint la liste conduite par Thierry Robert

Thierry Robert, candidat à l’élection municipale de Saint-Leu en 2026, annonce l’arrivée de Pierrick ROBERT au sein de sa liste. Né et grandi à Piton-Saint-Leu, et aujourd’hui Président de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, il rejoint l’équipe avec une volonté claire : agir concrètement en faveur de tous les acteurs économiques de la commune et impulser une nouvelle dynamique de développement local. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo www.imazpress.com)

Si son engagement professionnel l’a amené à travailler étroitement avec les commerçants et les entreprises, la vision portée dans ce projet municipal est bien plus large.

Car si les commerçants relèvent de la Chambre de commerce, les artisans de la Chambre des métiers, et les agriculteurs de la Chambre d’agriculture, l’ambition ici est d’accompagner l’ensemble de celles et ceux qui participent au développement économique de Saint-Leu et à la création d’emplois, sans distinction de statut ou de secteur.

Cette décision marque une étape importante pour le projet municipal, avec l’ambition de replacer pleinement l’économie, l’emploi et l’activité au cœur des priorités communales : commerçants, restaurateurs, artisans, agriculteurs, entrepreneurs, indépendants, porteurs de projets et toutes celles et ceux qui font vivre le territoire au quotidien.

⁠Thierry Robert : "’est une grande fierté pour moi et pour notre équipe d’accueillir Pierrick ROBERT. Il connaît mieux que quiconque les difficultés, les attentes et les réalités vécues par les professionnels. Sa présence à nos côtés apportera des réponses concrètes et une vision solide pour soutenir l’économie locale dans toute sa diversité. C’est une excellente nouvelle pour Saint-Leu".

Un constat clair : structurer enfin le développement économique communal

Thierry Robert rappelle qu’aujourd’hui, il n’existe pas à Saint-Leu de véritable direction municipale spécifiquement dédiée au développement économique, capable d’accompagner, de coordonner et de soutenir durablement l’ensemble des acteurs du territoire, qu’ils soient commerçants, artisans, agriculteurs ou entrepreneurs.

Dans ce cadre, il confirme un engagement déjà annoncé : La création d’une Direction du développement économique dès le début de la mandature.

⁠Thierry Robert : "nous avons besoin d’un service municipal entièrement dédié au développement économique. Une commune qui veut avancer doit accompagner ses commerçants, ses restaurateurs, ses entreprises, ses artisans, ses agriculteurs et ses porteurs de projets. Avec Pierrick Robert, nous aurons les compétences, l’expérience et la connaissance du terrain pour structurer cette politique de manière sérieuse et efficace."

Un engagement fort au service de tout le tissu économique local

Fort de son expérience, Pierrick ROBERT apportera une expertise directe sur les enjeux économiques du territoire dans leur globalité : accompagnement des commerçants, soutien aux entreprises, appui aux artisans, prise en compte des réalités agricoles, attractivité du centre-ville et des quartiers, développement de l’activité et de l’emploi.

⁠Pierrick Robert : "j’ai décidé de m’engager aux côtés de Thierry Robert parce que je crois profondément au potentiel économique de Saint-Leu. Je connais les réalités vécues par les commerçants, les restaurateurs, les artisans, les agriculteurs et les entrepreneurs. Il est temps de structurer une véritable politique municipale de soutien et de développement économique au service de tous."

⁠Pierrick Robert : "après de longues consultations, beaucoup de réflexions et d’analyses, en tant que citoyen saint-leusien profondément attaché à sa commune, j’ai fait le choix de m’engager pour Saint-Leu. Bien sûr, de par mes responsabilités, j’ai aussi pris le temps d’échanger avec mon entourage et mes équipes. Mais c’est avant tout une décision personnelle, mûrie et sincère, guidée par l’envie d’être utile à mon territoire."

⁠Pierrick Robert : "en tant qu’enfant de Piton-Saint-Leu, cet engagement est pour moi naturel. Je veux contribuer à créer un environnement plus favorable pour l’activité, l’emploi et l’initiative locale, au bénéfice de toute la population."

Une vision globale pour relancer la dynamique économique

Au-delà des acteurs relevant directement du commerce, la démarche portée par l’équipe s’inscrit dans une vision élargie : soutenir toutes les initiatives économiques, accompagner tous les secteurs d’activité et redonner une vraie impulsion au développement du territoire.

⁠Thierry Robert : "on ne peut pas trouver mieux localement pour représenter et défendre les acteurs économiques dans leur ensemble. Sa présence à nos côtés renforcera notre capacité à agir concrètement, rapidement et efficacement pour redonner de l’élan à Saint-Leu et soutenir celles et ceux qui créent de l’emploi. »

L’arrivée de Pierrick Robert constitue ainsi un signal fort : celui d’une équipe qui se renforce avec des compétences reconnues et une volonté claire de mettre l’économie, sous toutes ses formes, au cœur du projet municipal.