Municipales 2026 : à la Plaine des Palmistes, Joëlle Delatre apporte son soutien à Sophie Arzal

Joëlle Delatre, ancienne collaboratrice de l’ex‑maire Jean‑Luc Saint‑Lambert, annonce son ralliement à la liste La Plaine des Possibles conduite par Sophie Arzal. Elle explique ce choix réfléchi par sa volonté de rester fidèle à ses valeurs : transparence, cohérence politique et loyauté envers les habitants.Nous publions, ci-dessous, le communiqué de Sophie Arzal à ce sujet. (Photo : Sophie Arzal)

Joëlle Delatre explique estimer que ces principes ne sont plus respectés depuis la décision unilatérale de l’ancien maire de soutenir un candidat présenté comme le "nouveau poulain" de Marco Boyer.

Elle rappelle que, à la Plaine des Palmistes, Marco Boyer, ancien maire de droite ayant soutenu en 2020 l’actuel maire Johnny Payet, et Jean‑Luc Saint‑Lambert, issu du Parti socialiste, ont toujours représenté deux camps opposés, dont les rivalités ont profondément marqué la vie locale. Pour elle, il n’est plus acceptable que ces alliances pour le moins contre nature s’imposent aux Palmiplainois.

- Un engagement pour avoir une femme à la tête de la mairie -

Convaincue qu’il est temps qu’une femme accède à la mairie, Mme Joëlle Delatre a trouvé dans ses échanges avec Sophie Arzal une vision claire pour l’avenir de la commune : une femme expérimentée, attachée à l’intérêt général et porteuse d’un projet de développement cohérent pour les hauts. Issue du centre droit, Sophie Arzal défend depuis toujours une démarche citoyenne ouverte à la société civile, loin des logiques partisanes et des antagonismes anciens.

La candidate propose une gouvernance responsable, participative et respectueuse des personnes. Ces orientations, alliées à son expérience et à sa capacité à rassembler, ont conforté Mme Delatre dans sa décision de la soutenir.

Elle considère que Sophie Arzal saura diriger la mairie avec exigence, sens des responsabilités et souci constant de l’intérêt collectif.

Son ralliement s’inscrit dans une démarche assumée : choisir une équipe qui place la commune avant les intérêts individuels, un projet crédible et une alternative solide pour l’avenir de la Plaine des Palmistes.

Mme Delatre appelle enfin les familles palmiplainoises à se mobiliser en mars 2026 pour soutenir la dynamique portée par Sophie Arzal, dans l’objectif d’une Plaine des Palmistes plus apaisée, plus sûre et tournée vers l’avenir.