Saint-Benoît : Sabrina Ramin officialise sa candidature pour les municipales

Ce mercredi 17 décembre à Saint-Benoît, Sabrina Ramin a annoncé sa candidature pour les municipales de 2026. Elle dévoile les grandes lignes de son programme. Nous le publions ci-dessous (Photo d'archives : rb/www.imazpress.com)

1. Sécurité et tranquillité publique

- Travailler conjointement avec la gendarmerie et la police Municipale.

- Créer, au sein de la police municipale, un service dédié à la surveillance des caméras du centre-ville et des quartiers (notamment à Bras-Fusil).

- Renforcer les patrouilles de jour comme de nuit, en semaine et le week-end, au centre-ville et dans tous les quartiers.

2. Lancer de nouveaux projets structurants pour la commune :

Logement, aménagement et développement économique

- Créer des logements en accession à la propriété afin de permettre aux familles de Saint-Benoît et de Sainte Anne d’accéder à un logement digne en devenant propriétaire

- Aménager le front de mer de Saint-Benoît, le sentier littoral et la rivière des Marsouins en favorisant l’emploi local.

- Construire un véritable « port de pêche et de plaisance » au service de nos pêcheurs et du développement économique de la commune.

3. OUI à plus de reconnaissance et de dignité pour les familles, nos ainés

Pouvoir d’achat, solidarité et dignité

Renforcer le pouvoir d’achat des Bénédictins :

- Diminuer TF la taxe foncière, la taxe des ordures ménagères et la taxe GEMAPI, après les augmentations appliquées par le Maire de Saint Benoit et Président de la CIREST entre 2020 et 2026.

- Réduire la facture d’eau en luttant contre les pertes liées à la vétusté des canalisations d’eau potable.

Solidarité envers nos aînés et les personnes en situation de handicap

- Accès illimité à tous nos personnes âgées pouvant bénéficier du portage de repas à domicile par le CCAS de Saint-Benoît (pour les personnes âgées, isolées, malades ou dépendantes).

- Améliorer la qualité des repas servis à nos aînés en travaillant avec les agriculteurs et les éleveurs locaux, et par la même soutenir l’agriculture de Saint-Benoît et de l’Est.

- Veiller à la santé, à la sécurité et à l’épanouissement de nos gramounes à domicile.

4. Éducation, Sport et loisirs

OUI pour la Réussite et l’égalité des chances

Garantir l’égalité de traitement pour tous nos jeunes :

- Mettre en place une bourse au mérite de 300 € pour chaque jeune ayant obtenu une mention au brevet des collèges ou au baccalauréat (sans condition de ressources)

- Fournir les effets scolaires pris en charge par la ville, avec une participation symbolique de 10 € par enfant (sans condition de ressources).

- Accorder 300 € par an à chaque élève participant à un voyage linguistique avec l’école, les collèges ou lycées de la commune (sans condition de ressources).

- Attribuer une aide comprise entre 500 € et 1 000 € aux sportifs de haut niveau, en fonction de leur projet sportif et de leurs déplacements.

- Mettre en place l’uniforme scolaire gratuit pour tous les enfants.

Sport, Culture et Jeunesse

- Développer les activités sportives, culturelles et de loisirs pour favoriser l’épanouissement et le bien-être de nos jeunes.

Saint-Benoît est une ville de champions et de talents.

Mon équipe et moi, souhaitons encourager l’excellence et accompagner au mieux nos jeunes Bénédictins dans leurs ambitions sportives et culturelles :

- Renforcer les moyens financiers alloués aux clubs sportifs et aux associations.

- Soutenir la jeunesse dans toutes les disciplines de manière équitable, juste et efficace.

- Mettre à disposition des écoles des éducateurs communaux formés et expérimentés.

5. Patrimoine et Cadre de vie

OUI à un cadre de vie de qualité à toutes les familles de Saint-Benoît et de Sainte-Anne.

Programme pluriannuel d’investissement pour la réhabilitation du patrimoine

- Rénover, sécuriser, moderniser et mettre aux normes l’ensemble du patrimoine communal, avec une priorité au « centre technique ».

- Rénover toutes les écoles sans exception, les cases, les équipements sportifs et culturels, l’église de Saint-Benoît, celle de Sainte-Anne ainsi que les petites églises de quartier.

- Rénover, Moderniser les bâtiments accueillant les clubs du troisième âge (mobilier neuf, accès à internet, climatisation...)

- Lutter contre l’habitat insalubre et indigne en lien avec l’ensemble des bailleurs sociaux de la commune.

Voirie, éclairage public et réseaux

Mettre en œuvre un programme pluriannuel de réhabilitation des routes communales :

- Engager des travaux de réfection de toutes les routes communales, en particulier le chemin de l’Isle, devenu très dangereux pour toute la population

Déployer un programme pluriannuel de modernisation de l’éclairage public dans tous les quartiers de Saint-Benoît et de Sainte-Anne, sans exception.

- Prioriser l’éclairage solaire pour réaliser des économies et respecter l’environnement.

EAU potable

- Rénover l’ensemble des canalisations d’eau potable, très vétustes, en lien avec la CIREST et la commune de Saint-Benoît.