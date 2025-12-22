Saint-Leu : Karine Nabénésa inaugure sa permanence et dévoile les premières lignes de son programme

La permanence de campagne de Karine Nabénésa a été inaugurée à Saint-Leu le samedi 20 décembre 2025. Organisé le jour de la fête de l'abolition de l'esclavage, devant plus d’une centaine de personnes, elle dévoile les grandes lignes de son programme, "le fruit d’un travail de co-construction avec la population depuis plus d’un an et demi, mené à travers les réunions café, les questionnaires en ligne, les ateliers citoyens et le porte-à-porte". Nous publions ci-dessous le communiqué.

Cette inauguration s’est déroulée dans un esprit de partage et de convivialité au rythme du maloya. "Ouvrir cette permanence le jour de la Fèt Kaf n’est pas un hasard. C’est une journée qui nous rappelle l’importance de la liberté, de la dignité et de la lutte pour défendre ses convictions. Des valeurs qui doivent aussi guider l’action publique", a déclaré Karine Nabénésa.

Une démarche tournée vers l’apaisement et la durée

Elle a rappelé sa volonté de sortir des tensions et des affrontements permanents, pour inscrire l’action municipale dans la durée, la responsabilité et l’intérêt général.

"Ces derniers mois, les saint-leusiens ressentent cette pression qui pèse sur les élections municipales. Nous le ressentons sur le terrain, les gens ont peur. Ils ont peur de s’afficher, de parler, de recevoir, de s’engager. Et ça, je ne peux pas l’accepter. Je le dis calmement, sans accuser ni désigner : je ne suis pas là pour choisir un camp. Je suis là pour choisir Saint-Leu et offrir un nouveau souffle à notre belle commune", a-t-elle affirmé lors de son intervention.

Le Saint-Leu de demain porté par Karine

Lors de l’inauguration, Karine Nabénésa a partagé sa vision et ses ambitions pour Saint-Leu, en dévoilant quelques grandes orientations de son programme dont l’accent est mis sur la proximité et l’Humain.

➔ Une place centrale à la qualité du service public du quotidien pour plus de transparence, d’équité et de proximité vis-à-vis de la population et des agents communaux :

Des élus qui reçoivent la population, des décisions communales justes sans clientélisme ni populisme.

Relancer les équipements publics existants pour les mettre à disposition des élus, des enfants et des personnes âgées.

Lancer un programme pluriannuel de réhabilitation des équipements sportifs de la commune soutenu par les subventions existantes.

➔ Une attention particulière est également portée à la jeunesse, à l’éducation et à l’égalité des chances :

Du périscolaire dans toutes les écoles, si le besoin existe, avec un tarif unique et des plages horaires élargies.

Des centres aérés avec davantage d’AESH pour nos enfants porteurs de handicap, sur une période plus étendue pendant les vacances avec le retour du transport par bus.

➔ Cadre de vie et dignité :

Des logements diversifiés et accessibles en priorité aux saint-leusiens et de l’eau potable à tous les robinets à un prix acceptable grâce au travail partenarial avec les autres institutions,

Création de voies vélo et d’un parking en silo en centre-ville,

Réaménagement du parc du 20 décembre, création de voies vertes aux entrées sud et nord de la ville, création d’un grand parc de loisirs à Stella avec parcours de santé dans le respect de la savane, des forêts urbaines et des îlots de fraîcheur.

➔ Le développement de l’emploi, de la formation et de l’économie locale constitue un axe structurant du projet :

Créer des parcours de formation inclusifs vers l’emploi pour les demandeurs d’emploi, implantation de “box économiques” dans les hauts et les mi-pentes pour favoriser la création d’activités des auto-entrepreneurs.

➔ Enfin, doter la ville d’équipements en lien avec les besoins des saint-leusiens et d’une commune de près de 40 000 habitants :

Favoriser l’implantation d’une maison du sport et de la santé, d’une école de musique en lien avec les structures existantes et l’EIAO, d’un EHPAD et d’une résidence personnes âgées.

Solliciter les autorités compétentes pour remplacer le demi-giratoire d’accès à la Route des Tamarins sortie Portail par un giratoire complet en évitant ainsi les remontées de files dangereuses.

Pour tenir compte de l’évolution conséquente de la population, demander le réexamen de la création d’une troisième bretelle d’accès à la Route des Tamarins abandonnée à l’époque.

"Malgré le contexte à Saint-Leu, nous sommes heureux d’avoir pu, dans ce court délai, rassembler une centaine de personnes aujourd’hui. Ceci pour vous dire que nous sommes prêts à relever le défi. Nous avons une vision, un cap et un projet. Je vous donne rendez-vous en janvier 2026 pour le programme complet" a conclu Karine Nabénésa.