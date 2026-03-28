[Vidéo] Saint-Paul : Emmanuel Séraphin enfile de nouveau l'écharpe de maire, remise par Huguette Bello

C'est au gymnase du centre-ville de Saint-Paul, qu'Emmanuel Séraphin a retrouvé son écharpe de maire, remise symboliquement des mains de la présidente de Région, Huguette Bello. Lors du second tour des élections municipales, Emmanuel Séraphin a remporté 55,74% des suffrages exprimés, devant Cyrille Melchior (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lors de sa prise de parole, le maire officiellement élu a déclaré : "nous vivons un moment solennel". "C'est avec beaucoup de joie et d'humilité que je prends mes fonctions de premier magistrat de la ville de Saint-Paul. "C'est une grande responsabilité et j'entends l'assumer pleinement", dit-il.

Écoutez.

- Emmanuel Séraphin réélu -

Emmanuel Séraphin a réussi à se faire élire, cette fois-ci en son propre nom après avoir succédé à Huguette Bello, qui avait quitté son siège de maire après son élection à la tête de la Région en 2021. Il termine même avec une belle avance sur son adversaire, crédité de 44,26% des suffrages exprimés.

Huguette Bello, en deuxième position sur la liste d'Emmanuel Séraphin, ressort de ces élections renforcées, les élections régionales de 2028 déjà dans l'esprit de tous.

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