Saint-Pierre : Bernard Von-Pine inaugure sa permanence

Bernard Von-Pine a inauguré ce samedi 14 février sa permanence de campagne au 7 rue Casabona à Saint-Pierre, dans le quartier où il a grandi. Un lieu symbolique, ancré dans son histoire personnelle et dans la vie d’un quartier populaire, ouvert et tourné vers la jeunesse. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo D.R.)

À cette occasion, Bernard Von-Pine a présenté les grandes orientations de son programme pour les élections municipales 2026, articulées autour de cinq axes majeurs :

• Santé, aidants et solidarité intergénérationnelle, avec le développement d’une santé de proximité et un accompagnement renforcé des familles et des seniors ; Création de la Maison des Aidants et développement de l’économie de la santé ;

• Emploi, formation et avenir des jeunes, afin de favoriser l’insertion, l’entrepreneuriat et le retour des talents à Saint-Pierre ;

• Sécurité, tranquillité publique et propreté, pour garantir un cadre de vie apaisé dans tous les quartiers ;

• Culture, sport et vie associative, leviers essentiels de cohésion et d’épanouissement ;

• Économie locale, agriculture et ouverture régionale, pour dynamiser le centre-ville, valoriser la mer et soutenir les acteurs économiques du territoire ; Tout en renforçant la mobilité, les transports en commun, les accès à Saint Pierre (création de contournement) et créer des places de stationnement notamment par valorisation des friches et création de parkings souterrains.

Cette permanence se veut un lieu d’échange et de dialogue, ouvert aux habitantes et habitants de Saint-Pierre, afin de construire collectivement un projet responsable, concret et ancré dans les réalités du terrain.

En ce jour de Saint-Valentin, Bernard Von-Pine a tenu à offrir une rose à chaque femme présente, en reconnaissance du rôle essentiel qu’elles jouent dans nos vies, nos familles et dans le dynamisme de Saint-Pierre.

Domin lé dan nout main