[Photos-Vidéo] Territoire de l’Ouest : Emmanuel Séraphin réélu président de l'intercommunalité

15:50 Prochaine étape : l’attribution des délégations Les délégations seront attribuées dans les prochains jours. Les nouveaux vice-présidents ont déjà leur préférence. Le maire de La Possession souhaite obtenir la délégation de l’eau. Karim Juhoor, maire de Saint-Leu, espère lui avoir la délégation des transports.

15:40 Emmanuel Séraphin s'exprime après sa réélection "C'est un honneur, c'est aussi une grande responsabilité", réagit Emmanuel Séraphin après sa réélection. Le président du TO rappelle les priorités de l'intercommunalité : "il y a de grands enjeux sur la question du logement, de l'économie, de l'eau, des mobilités sur le territoire", souligne-t-il. Ecoutez : "On va adapter l'ensemble des projets du territoire sur les territoires communaux", assure Emmanuel Séraphin. Il veut "continuer à développer les structures".

15:04 La session se poursuit avec la lecture de la charte de l’élu local Dans l’assemblée, les nouveaux vice-présidents du Territoire de l’Ouest sont attentifs. Emmanuel Séraphin, président du TO, procède à la lecture de la charte de l’élu local, dont le guide de bonne conduite. Il explique : "issu du suffrages universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pendant la durée de son mandat. Il déclare les dons et avantages d’une valeur supérieure de 150 euros".

14:58 Tous les maires des villes du Territoire de l’ouest sont élus vice-présidents Les quatre maires des villes du TO ont été élus vice-président de l’intercommunalité. Le scrutin se poursuit afin d’élire les autres vice-présidents. Pour rappel les villes du TO sont Saint-Paul, Saint-Leu, Le Port, Trois-Bassins, et La Possession. Le maire de Saint-Paul conserve son siège de président du Territoire de l’ouest.

14:56 Daniel Pausé est le seul candidat au siège de 5ème vice-président Le maire de la ville de Trois-Bassins est élu 5ème vice-président avec 59 voix en sa faveur.

14:52 Karim Juhoor est le seul candidat à la 4ème vice-présidence Le nouveau maire de Saint-Leu est donc élu 4ème vice président du Territoire de L’Ouest avec 57 voix. Le scrutin est terminé, avec deux abstentionnistes et 4 bulletins blancs.

14:52 Erick Fontaine est le seul candidat à la troisième vive présidence Il est élu avec 57 voix sur les 63 votants

14:46 Olivier Hoarau est élu second vice président avec 58 voix Le vote pour la deuxième vice-présidence a été ralenti. Jean Yves Langenier, conseiller d’opposition du Port, a rencontré un souci technique avec le boîtier de vote électronique. L’affaire est encore compliquée par l’interdiction pour les administratifs de guider le conseiller intercommunautaire en regardant son écran. Jean-Yves Langenier a donc été guidé à l’aveugle.

14:45 Huguette Bello est la seule candidate à la première vice-présidence Également, sans surprise, elle est élue avec 50 voix sur 63, 11 abstentions et 2 blancs.

14:41 15 vice-présidents vont être élus Après le discours d’Emmanuel Séraphin, les élus vont maintenant élire les vice-présidents. Première étape : fixer le nombre de vice-présidents. Ils étaient 15 lors de la précédente mandature. Chaque vice-président est élu à bulletin secret.

14:34 Emmanuel Séraphin fait le point sur les priorités de la collectivité Gestion des déchets, de l’eau, errance animale, développement économique, tourisme... "ce que nous faisons ici a un impact direct sur la vie des gens", déclare Emmanuel Séraphin, faisant le point sur les priorités de la nouvelle mandature de l'intercommunalité. Concernant le projet de développement Ouest 2040. "Aucune commune ne réussira seule, mais ensemble nous pouvons réussir collectivement. Il est dans l’intérêt de tous que nos projets sortent de terre." Il poursuit : "Je formule le vœux devant vous que cette mandature soit une mandature de concrétisation de projets. Je vous le dis avec conviction, les communes se développeront qu’avec une intercommunalité forte solidaire cohérente".

14:24 Emmanuel Séraphin conserve son siège Avec 63 votants et 9 bulletins blancs, Emmanuel Séraphin conserve son siège de président du Territoire de l'ouest. Il rempile pour un nouveau mandat. Il a obtenu 64 voix, soit 100% des votes. Emmanuel Séraphin était le seul candidat à ce scrutin. "C’est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je prends la parole devant vous. Je veux remercier mes collègues élus, les maires ici présents pour la confiance et la qualité des échanges. Je vous souhaite la bienvenue, notamment aux nouveaux élus, dans la plus grande communauté d’agglomération de l’île", a déclaré le président nouvellement réélu. Écoutez. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Imaz Press Réunion | Média 🇷🇪 (@imazpressreunion)

14:23 Le vote est terminé

14:21 Le scrutin électronique va commencer L'heure du vote a sonné. Le scrutin, électronique cette fois-ci va débuter au TO. Ali Mihidoiri, élu du Port, s’interroge sur le secret du scrutin électronique. "Les données personnelles sont-elles conservées" demande-t-il. Lui répondant, une administrative du TO affirme : "après nous aurons absolument aucun accès aux éléments du scrutin. Le secret est donc garanti".

14:17 Un seul candidat à la présidence du TO Emmanuel Séraphin est le seul candidat déclaré à la présidence de l’intercommunalité. À la demande de la doyenne de la session, seul Karim Juhoor s’exprime : "je propose la candidature d’Emmanuel Séraphin".

14:16 Plusieurs absents Plusieurs élus sont absents de l'élection communautaire de ce jour. Parmi ceux qui manquent à l'appel, Thierry Robert et Vanessa Miranville, maire sortante de la Possession. Cette dernière a donné procuration. Dans l’opposition à Saint-Leu, seule madame Apaya Jacqueline est présente.



14:13 La séance est ouverte La séance s'ouvre au siège du Territoire de l'ouest. La doyenne de la séance, Madame Vidot, élue de la ville de Saint-Leu, ouvre la séance. Regardez.