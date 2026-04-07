[Photos-Vidéo] Territoire de l’Ouest : Emmanuel Séraphin réélu président de l'intercommunalité

Ce mardi 7 avril 2026, a débuté le bal des élections communautaires avec le Territoire de l'ouest. Seul candidat à sa réélection, Emmanuel Séraphin conserve son siège 64 voix, soit 100% des votes. Le Territoire de l'Ouest compte cinq communes : Saint-Paul, Le Port, La Possession, Saint-Leu et Trois-Bassin. Un scrutin qui fait office de troisième tour après le premier et second tour des élections municipales de mars 2026 (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
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Prochaine étape : l’attribution des délégations
Les délégations seront attribuées dans les prochains jours. Les nouveaux vice-présidents ont déjà leur préférence. Le maire de La Possession souhaite obtenir la délégation de l’eau. Karim Juhoor, maire de Saint-Leu, espère lui avoir la délégation des transports.
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Emmanuel Séraphin s'exprime après sa réélection
"C'est un honneur, c'est aussi une grande responsabilité", réagit Emmanuel Séraphin après sa réélection.
Le président du TO rappelle les priorités de l'intercommunalité : "il y a de grands enjeux sur la question du logement, de l'économie, de l'eau, des mobilités sur le territoire", souligne-t-il. Ecoutez :
"On va adapter l'ensemble des projets du territoire sur les territoires communaux", assure Emmanuel Séraphin. Il veut "continuer à développer les structures".
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La session se poursuit avec la lecture de la charte de l’élu local
Dans l’assemblée, les nouveaux vice-présidents du Territoire de l’Ouest sont attentifs. Emmanuel Séraphin, président du TO, procède à la lecture de la charte de l’élu local, dont le guide de bonne conduite. Il explique : "issu du suffrages universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pendant la durée de son mandat. Il déclare les dons et avantages d’une valeur supérieure de 150 euros".
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Tous les maires des villes du Territoire de l’ouest sont élus vice-présidents
Les quatre maires des villes du TO ont été élus vice-président de l’intercommunalité. Le scrutin se poursuit afin d’élire les autres vice-présidents. Pour rappel les villes du TO sont Saint-Paul, Saint-Leu, Le Port, Trois-Bassins, et La Possession. Le maire de Saint-Paul conserve son siège de président du Territoire de l’ouest.
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Daniel Pausé est le seul candidat au siège de 5ème vice-président
Le maire de la ville de Trois-Bassins est élu 5ème vice-président avec 59 voix en sa faveur.
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Karim Juhoor est le seul candidat à la 4ème vice-présidence
Le nouveau maire de Saint-Leu est donc élu 4ème vice président du Territoire de L’Ouest avec 57 voix. Le scrutin est terminé, avec deux abstentionnistes et 4 bulletins blancs.
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Erick Fontaine est le seul candidat à la troisième vive présidence
Il est élu avec 57 voix sur les 63 votants
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Olivier Hoarau est élu second vice président avec 58 voix
Le vote pour la deuxième vice-présidence a été ralenti. Jean Yves Langenier, conseiller d’opposition du Port, a rencontré un souci technique avec le boîtier de vote électronique. L’affaire est encore compliquée par l’interdiction pour les administratifs de guider le conseiller intercommunautaire en regardant son écran. Jean-Yves Langenier a donc été guidé à l’aveugle.
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Huguette Bello est la seule candidate à la première vice-présidence
Également, sans surprise, elle est élue avec 50 voix sur 63, 11 abstentions et 2 blancs.
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15 vice-présidents vont être élus
Après le discours d’Emmanuel Séraphin, les élus vont maintenant élire les vice-présidents.
Première étape : fixer le nombre de vice-présidents. Ils étaient 15 lors de la précédente mandature. Chaque vice-président est élu à bulletin secret.
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Emmanuel Séraphin fait le point sur les priorités de la collectivité
Gestion des déchets, de l’eau, errance animale, développement économique, tourisme... "ce que nous faisons ici a un impact direct sur la vie des gens", déclare Emmanuel Séraphin, faisant le point sur les priorités de la nouvelle mandature de l'intercommunalité.
Concernant le projet de développement Ouest 2040. "Aucune commune ne réussira seule, mais ensemble nous pouvons réussir collectivement. Il est dans l’intérêt de tous que nos projets sortent de terre."
Il poursuit : "Je formule le vœux devant vous que cette mandature soit une mandature de concrétisation de projets. Je vous le dis avec conviction, les communes se développeront qu’avec une intercommunalité forte solidaire cohérente".
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Emmanuel Séraphin conserve son siège
Avec 63 votants et 9 bulletins blancs, Emmanuel Séraphin conserve son siège de président du Territoire de l'ouest. Il rempile pour un nouveau mandat. Il a obtenu 64 voix, soit 100% des votes.
Emmanuel Séraphin était le seul candidat à ce scrutin.
"C’est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je prends la parole devant vous. Je veux remercier mes collègues élus, les maires ici présents pour la confiance et la qualité des échanges. Je vous souhaite la bienvenue, notamment aux nouveaux élus, dans la plus grande communauté d’agglomération de l’île", a déclaré le président nouvellement réélu. Écoutez.
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Le vote est terminé
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Le scrutin électronique va commencer
L'heure du vote a sonné. Le scrutin, électronique cette fois-ci va débuter au TO.
Ali Mihidoiri, élu du Port, s’interroge sur le secret du scrutin électronique. "Les données personnelles sont-elles conservées" demande-t-il.
Lui répondant, une administrative du TO affirme : "après nous aurons absolument aucun accès aux éléments du scrutin. Le secret est donc garanti".
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Un seul candidat à la présidence du TO
Emmanuel Séraphin est le seul candidat déclaré à la présidence de l’intercommunalité.
À la demande de la doyenne de la session, seul Karim Juhoor s’exprime : "je propose la candidature d’Emmanuel Séraphin".
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Plusieurs absents
Plusieurs élus sont absents de l'élection communautaire de ce jour. Parmi ceux qui manquent à l'appel, Thierry Robert et Vanessa Miranville, maire sortante de la Possession. Cette dernière a donné procuration.
Dans l’opposition à Saint-Leu, seule madame Apaya Jacqueline est présente.
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La séance est ouverte
La séance s'ouvre au siège du Territoire de l'ouest.
La doyenne de la séance, Madame Vidot, élue de la ville de Saint-Leu, ouvre la séance. Regardez.
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Bonjour zot tout,
Merci de nous retrouver en ce mardi 7 avril 2026. Cet après-midi, au siège du Territoire de l'ouest au Port, va être élu le nouveau président de l'intercommunalité.
À propos
Actuellement, le TO est présidé par Emmanuel Séraphin. Ce dernier voudra certainement rester à sa tête.
Face à lui, les nouveaux maires élus, Erick Fontaine à la Possession et Karim Juhoor à Saint-Leu, ne chercheront pas forcément à prendre la tête du Territoire de l'Ouest. Il s’agit pour eux, dans un premier temps, de maîtriser les dossiers de la mairie, de prendre connaissance du fonctionnement de la municipalité et d'asseoir pleinement leur autorité de maire.
Le maire de la ville du Port, Olivier Hoarau, pourrait revendiquer la présidente du TO au motif d'être à la tête de la ville, la plus grande contributrice au budget de l’intercommunalité.
- 32 sièges pour la ville de Saint-Paul -
La ville de Saint-Paul compte déjà 32 sièges sur les 64 disponibles au Territoire de l’Ouest, avec Emmanuel Séraphin et Huguette Bello en tête de liste avec 26 sièges et 7 sièges pour l’opposition menée par Cyrille Melchior.
10 sièges pour la ville du Port, dont un pour l’opposition représentée par Jean-Yves Langenier.
10 sièges pour La Possession avec Erick Fontaine, et deux sièges pour l’opposition menée par Vanessa Miranville.
10 sièges pour la ville de Saint-Leu, dont deux pour l’opposition menée par Thierry Robert.
Enfin 2 sièges pour la ville de Trois-Bassins, avec notamment le maire Daniel Pausé.
- 271 millions d'euros de budget pour le TO en 2024 -
En 2024, le budget du Territoire de l'Ouest s'élevait à 271 millions d'euros.
Le budget du TO était réparti ainsi :
Budget principal : 238,8 millions d'euros
Budget annexe Ports de Plaisance : 4,4 millions d'euros
Budget annexe GEMAPI : 8,1 millions d'euros
Budget annexe Eau Potable : 13,5 millions d'euros
Budget annexe Assainissement des Eaux Usées : 6,4 millions d'euros
Les intercommunalités disposent de budgets conséquents, parfois supérieurs à ceux de certaines communes. Ces enveloppes permettent notamment de financer :
• des zones d’activités économiques
• des infrastructures de transport
• des projets d’aménagement urbain
• des équipements structurants
- Les intercommunalités, c'est quoi exactement ? -
Une intercommunalité est une structure qui regroupe plusieurs communes d'un même territoire afin de gérer ensemble certains services publics et projets de développement. Le but : mutualiser les moyens et coordonner les politiques à une échelle plus large que celle d'une seule ville.
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les intercommunalités ne sont pas de simples structures administratives. Elles gèrent des compétences clés : les transports publics, la collecte et le traitement des déchets, la gestion de l’eau et de l’assainissement, le développement économique, ou encore l’aménagement du territoire et certains équipements structurants. Autant de politiques publiques qui impactent directement la vie des habitants.
Par exemple, dans l’ouest, le réseau de transport Kar’Ouest dépend du TO. Dans le nord, c’est la Cinor qui pilote notamment le réseau Citalis et la gestion des déchets. Dans l'est, la Cirest s'occupe d'Estival, le réseau de transport en commun. Même chose dans le sud pour le réseau de bus Carsud, géré par la Casud et les bus Alterneo de la Civis.
À La Réunion, cinq grandes intercommunalités structurent le département :
• La Cinor (Communauté intercommunale du Nord de La Réunion) : Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne.
• Le TO (Territoire de l'Ouest) : Le Port, La Possession, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.
• La Civis (Communauté intercommunale des Villes solidaires) : Saint-Pierre, Saint-Louis, L’Étang-Salé, Petite-Île, Les Avirons et Cilaos.
• La Casud (Communauté d'agglomération du Sud) : Le Tampon, Saint-Joseph, Saint-Philippe et L’Entre-Deux.
• La Cirest (Communauté intercommunale Réunion Est) : Saint-André, Bras-Panon, Saint-Benoît, Sainte-Rose, La Plaine-des-Palmistes et Salazie.
Lire aussi - Pour le scrutin du 15 et du 22 mars, il y a les élections pour les mairies et aussi pour les intercommunalités
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Tous les potes sont vices presidents
Et compte pas tata hyguette !!
Li na son ti place TCO toute lol !