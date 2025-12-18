Municipales : candidat à Saint-Leu, Thierry Robert dévoile son programme

Ce mercredi 17 décembre 2025, Thierry Robert, candidat pour la commune de Saint-Leu, a dévoilé les grandes lignes de son programme politique (Photos : sly/www.imazpress.com)

Un collectif "structuré, des responsabilités clairement identifiées, une méthode, une vision et une volonté assumée : remettre Saint-Leu en mouvement après trop d’années d’immobilisme", dit-il sur ses réseaux.

"Ce projet est le fruit d’un an de travail, d’écoute et de présence sur le terrain, dans les quartiers, dans les Hauts comme dans les Bas.

Justice, partage, égalité des chances, sécurité, dignité humaine, pouvoir d’achat, éducation, solidarité, emploi, urbanisme équilibré : les priorités sont claires, les engagements aussi."

