Municipales : candidat à Saint-Leu, Thierry Robert dévoile son programme

  • Publié le 18 décembre 2025 à 08:28
  • Actualisé le 18 décembre 2025 à 08:37
thierry robert municipales 2026
Ce mercredi 17 décembre 2025, Thierry Robert, candidat pour la commune de Saint-Leu, a dévoilé les grandes lignes de son programme politique (Photos : sly/www.imazpress.com)

Un collectif "structuré, des responsabilités clairement identifiées, une méthode, une vision et une volonté assumée : remettre Saint-Leu en mouvement après trop d’années d’immobilisme", dit-il sur ses réseaux.

"Ce projet est le fruit d’un an de travail, d’écoute et de présence sur le terrain, dans les quartiers, dans les Hauts comme dans les Bas.
Justice, partage, égalité des chances, sécurité, dignité humaine, pouvoir d’achat, éducation, solidarité, emploi, urbanisme équilibré : les priorités sont claires, les engagements aussi."

Retrouvez ici l'ensemble de son programme.

Municipales, Saint-Leu, Thierry Robert

guest
1 Commentaires
Nabeneza maire St Leu
1 heure

Une femme mérite d'être maire.
Robert Thierry ou Didier : les 2 lé pas bons.

Thierry y coze trop et y fé pas grand chose.

Il faut une femme maire a st Leu

Répondre