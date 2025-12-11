"Fèt Kaf" 2025 à Bordeaux : la Région célèbre dans l’Hexagone l’abolition de l’esclavage à La Réunion 

À l’occasion de la commémoration du 20 décembre, qui marque la proclamation de l’abolition définitive de l’esclavage à La Réunion, la collectivité régionale organise dans l’Hexagone une manifestation mémorielle, historique et artistique à Bordeaux, les 19 et 20 décembre 2025, en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, et l’association "Mémoires & Partages". Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Cette initiative s’inscrit dans la politique de commémorations décentralisées que la Région Réunion développe sur le territoire national depuis 2023, en lien avec les territoires d’implantation de la diaspora réunionnaise et les acteurs de la mémoire de l’esclavage. Elle vise à transmettre l’histoire de l’esclavage colonial et à mieux faire connaître les héritages culturels de La Réunion auprès du grand public hexagonal.



Un programme riche articulé autour de trois temps forts :

• Le 19 décembre à 20h00 : avant-première du film "Furcy, né libre" d’Abd Al Malik, au cinéma Utopia. La projection sera suivie d’un échange avec Mohammed AÏSSAOUI, auteur du livre "L’affaire de l’esclave Furcy" (édition Galimard, 2010), dont le film est une adaptation libre.

L’entrée est gratuite sur inscription préalable, dans la limite des places disponibles. Les réservations seront ouvertes à compter du 13 décembre 2025 sur la plateforme dédiée.

• Le 20 décembre, deux moments forts rythmeront la journée :

15h00 : cérémonie officielle de commémoration de l’abolition de l’esclavage à La Réunion, dans les Jardins de l’Hôtel de Ville de Bordeaux, devant le monument « Strange Fruit », en présence de la sculptrice réunionnaise Sandrine PLANTE.



18h00 à 23h00 à l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine :

- Conférence-débat avec l’historien Bruno MAILLARD sur l’histoire de l’esclavage à La Réunion, dans l’hémicycle de l’Hôtel de Région Nouvelle-Aquitaine. Offrant au public les clés de compréhension historique sur la traite, l’esclavage et leurs abolitions dans l’océan Indien.



- La conférence sera suivie d’une soirée musicale réunissant les groupes SAKAF et Marius



FENOAMBY, et d’un cocktail aux saveurs réunionnaises.Une pièce d’identité vous sera demandée.

L’accès à la conférence et à la soirée musicale est libre sur inscription obligatoire à l’adresse suivante. Une pièce d’identité vous sera demandée.

Ces manifestations s'inscrivent pleinement dans la volonté de la Région Réunion et de sa Présidente, Huguette Bello, de rendre visibles sur le territoire hexagonal la mémoire de l’esclavage et les combats pour la liberté qui ont façonné l’identité réunionnaise. Cette initiative prolonge la dynamique engagée avec les grandes institutions mémorielles et culturelles françaises et contribue à renforcer les liens entre La Réunion, la diaspora et les territoires partenaires.



