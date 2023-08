La coopération régionale se résumerait-elle à la formation des agriculteurs malagasy ?

En juin 2023, La Présidente de Région et le Président du Sénat de Madagascar ont partagé leur vision quant à l’importance de la coopération entre la Réunion et Madagascar, fondée sur des liens historiques et géographiques mais également sur les perspectives qui doivent s’ouvrir pour l’avenir. (Photo Jean Michel MOUTAMA photo Sly imazpress)

Cette coopération s’établit notamment sur certains dossiers prioritaires :

celui de la francophonie et des échanges humains, notamment dans le cadre de la formation, celui de la sécurité alimentaire, qui illustre tout le potentiel et l’intérêt d’une coopération renforcée entre La Réunion et Madagascar,

celui de l’agro-écologie puisque les deux iles sont toutes deux des hauts lieux de la biodiversité mondiale,

celui de l’Energie, le Président du Senat s’étant montré très intéressé par les innovations explorées par La Réunion.

Des pistes de travail avaient été ouvertes. Enfin, cette coopération revêt une dimension culturelle d’autant plus importante en cette année qui sera marquée par la célébration du 360e anniversaire du peuplement de La Réunion.

Ces échanges avaient traduit une volonté louable de promouvoir un codéveloppement mutuellement profitable :

- C’est dans un tel contexte que la délégation du président du Sénat revient à La Réunion, avec plusieurs représentants du monde économique de la Grande île.

Si le contexte est toujours le même, malheureusement les stratégies et les ambitions des uns et des autres se sont affutées. Nous revoilà donc à rêver du temps jadis ou les techniciens de toutes sortes allaient en remontrer aux paysans malagasy.

Que propose-t-on au président du Sénat malgache ? : de Former les agriculteurs malgaches , quand ils demandent si clairement d’ouvrir des échanges commerciaux avec La Réunion de manière équitable.

Non, Nous ne sommes plus au temps où il faudrait aller former les agriculteurs malgaches alors qu’ils luttent contre les aléas climatiques, l’inorganisation des marchés et surtout la concurrence internationale avec des pays d’où il est plus facile d’exporter vers La Réunion.

Alors que Madagascar est à seulement 800 Km, une heure d’Avion et deux nuits de bateau de La Réunion comme le rappelait si justement M. le président du Sénat de Madagascar.

Nous pourrions intervenir pour former les formateurs des agriculteurs malgaches sur la technicité agricole, l’irrigation, la fertilisation ou encore l’environnement", expliquent certains.

Cela suffira-t-il à créer un vrai courant d’échanges entre les agriculteurs réunionnais et les agriculteurs malagasy ?

A les en croire, il suffirait d’envoyer là-bas des techniciens pour former les Malgaches.

Nous revoilà donc à rêver du temps jadis ou les techniciens de toutes sortes allaient en remontrer aux paysans malagasy : Les agriculteurs réunionnais apprécieront, eux qui n’ont plus l’occasion, depuis belle lurette, de voir des techniciens venir les conseiller sur leurs exploitations.

"Puisque nous parlons de coopération, pourquoi ne pas imaginer que nous avons également à apprendre des agriculteurs malgaches ?".

- Sur leur façon de produire, de respecter leur terre et leur environnement, - En utilisant moins d’intrants chimiques, en respectant les cycles naturels et en produisant ce qu’ils consomment.

Non, la coopération n’est pas « allon mont’ bana Koman i travay ». La coopération est affaire de réciprocité et d’humilité, la coopération est une affaire d’équité.

C’est une coopération et une collaboration "gagnant-gagnant" qui est vivement souhaitée par les représentants de la Grande île.

Ils produisent du riz à moins de 800 km de chez nous et nous importons le riz d’inde, d’Asie et de France.

Ils manquent d’eau dans certaines régions et nous proposons de former les agriculteurs malgache à une agriculture intensive, image d’un passé pas si lointain ou nous excellons à piller les ressources de la terre et notamment l’eau si précieuse à la vie…

Ils ont des terres et nous rêvons d’y aller s’installer.

En 1977, la formidable expérience de la Sakay a pris fin douloureusement avec l'expulsion des agriculteurs réunionnais installés sur les hauts plateaux de Madagascar pendant un quart de siècle. Quelques 46 ans plus tard, nous n’avons toujours pas tiré les leçons de l’histoire, « assé envoy’ des lamontrèr » en coopération.

A la CGPER, nous pensons que les agriculteurs de tous les pays, méritent mieux que l’on pense d’eux qu’ils ont besoin de « lamontrèr »… Ils sont toujours l’un des métiers les plus confrontés aux aléas climatiques et subissent d’ores et déjà la pression d’un changement climatique bien installé.

Nous pensons qu’il faut instituer des véritables échanges en matière de pratiques agricoles, de respect de notre environnement et que seule cette coopération basée sur la connaissance mutuelle des peuples pourra déboucher sur une « co-opération » équitable.

Comment établir les relations directement en amont avec les producteurs malgaches pour servir à la fois les agriculteurs de la Réunion et de Madagascar, les éleveurs indépendants de La Réunion et les intérêts des filières coopératives ?

La question reste posée mais il ne faut surtout pas choisir la voie de la facilité en proposant d’aller former les agriculteurs malagasy !

Pourquoi ne pas voir au-delà et proposer de mettre en place à Madagascar des plans de production avec les agriculteurs malgaches ?

Ce qui aurait également effet de stabiliser les prix et de permettre à la fois aux indépendant de La Réunion et à la coopération réunionnaise d’être le réseau d’écoulement de cette production.

« L’imagination au pouvoir » scandaient les jeunes en Mai 68, ils traduisaient là une volonté de changement, de faire autrement, d’imaginer un autre monde, d’autres relations.

Manifestement ce n’est pas le cas lorsqu’on préconise toujours les mêmes médicaments dont on sait qu’ils n’ont aucun effet sur la maladie qui affecte le malade.

Non, il nous faut penser autrement le monde agricole, il nous faut penser autrement la relation entre les agriculteurs réunionnais et les agriculteurs malagasy, il nous faut penser d’autres réponses à la demande de nos voisins et cousins malgaches.

Ils souhaitent pouvoir répondre à des attentes communes et vous leur proposez toujours les mêmes poncifs de la pensée unique « Nous allons les former »,

Nos agriculteurs malagasy et réunionnais méritent mieux…de ceux qui prétendent organiser et encadrer la production agricole.

Jean-Michel Moutama

Président de la CGPER