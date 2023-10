Élus de quartier de Saint-Denis : un premier bilan de début de mandature positif dans un canton

Brigitte Adame et David Belda, élus de quartier au sein de l'équipe municipale de Saint-Denis, ainsi que Conseillers départementaux, font le point sur leurs actions engagées au Conseil Départemental, dans un canton urbain et densément peuplé, regroupant près de 40.000 résidents aux profils variés.

En tant qu'élus de quartier, Brigitte Adame et David Belda incarnent une vision moderne de la politique. Ils travaillent sans relâche pour apporter leur contribution et leur expertise, indépendamment de leur position politique.

Leur objectif est de favoriser la construction et le bien-être des familles, dans une démarche de collaboration. Ils travaillent en bonne intelligence avec la majorité gouvernante. Lors de leur campagne en 2021, les deux élus qui militent quotidiennement pour l’hyper-proximité, avaient défendu un programme en 6 points. Ils en ont fait un premier bilan d’étape devant le Palais de la Source, dans le Jardin de l’État, vendredi 27 octobre 2023.

Les principaux axes d'action du programme défendu en 2021 étaient :

1. Un Territoire Sain Brigitte Adame et David Belda se sont engagés dans de nombreuses actions visant à améliorer la santé et le bien-être de la population. Parmi celles-ci, citons le Plan de sauvegarde de la chaumière dans le cadre de l'initiative "1 million d'arbres" visant à créer des liens entre les collégiens, les enfants de l'école, et les chanVers d'inserVon. Le bilan général de leur programme affiche fièrement un taux de 80% d'actions engagées, avec 50% des actions engagées sur le canton.

2. Une Offre Sociale Adaptée L'augmentation du nombre de repas portés depuis 2019 et la création des chèques accompagnements personnalisé alimentaire et hygiène (CAPAH) sont des réalisations dont Brigitte Adame et David Belda sont particulièrement fiers. Ils ont également contribué à la création de 300 places d'hébergement en structures spécialisées pour les séniors. Un appel à projet est en cours pour la création de 3 EPHAD et un EAM SAMSAH, avec un objectif de 270 places supplémentaires pour les personnes handicapées. Pour les élus, il reste cependant des efforts à effectuer pour la considération des travailleurs sociaux et des aidants familiaux. La souffrance au travail et le manque de considération sont trop prégnants ! « Nous ne pouvons en rester là », admettent en chœur les deux élus. Le bilan Général du programme est engagé à 60% et 50% des actions engagées sur le canton.

3. Une Éducation Ambitieuse et Émancipatrice pour Tous La ville de Saint-Denis travaille activement pour soutenir les collèges et lycées confrontés à des difficultés, notamment en s'appuyant sur des médiateurs de rue. Les élus plaident pour un partenariat départemental visant à sécuriser les alentours des collèges pris en charge par le département. Ils ont également œuvré pour l'éducation populaire et souhaitent que Saint-Denis serve de terre d'expérimentation en la matière. Le bilan général de leur programme indique un taux de 80% d'actions engagées et 80% des actions engagées sur le canton.

4. Une Inclusion par le Sport et la Culture David Belda souligne le succès du programme "Pass'sport" qui permet aux familles de s'inscrire dans des clubs sports, ainsi que le rôle essenVel du sport dans l'insertion sociale et professionnelle. Il évoque également la nécessité de renforcer le développement des structures pour les personnes handicapées, tout en mettant en avant les actions de Brigitte Adame en faveur des collégiens, notamment le programme "kayak" visant à développer des compétences humaines et citoyennes par un programme expérimenté au collège Montgaillard : sur 8 ou 9 semaines, les collégiens s’entrainement dans les eaux vives du bocage et découvrent pour beaucoup le gout de l’effort, la répétition des efforts, le soin de soi, etc.

Le bilan Général du programme est ici de 100% actions engagées et de 80% des actions engagées sur le canton.

5. Une Proximité Permanente et Transparente Les élus militent pour la création d'un guichet unique pour simplifier les démarches administraVves et réduire les délais d'accès aux services sociaux. Ils travaillent actuellement à la réalisation de ce projet pilote dans la commune de Saint-Denis qui est aujourd’hui en bonne voie.

Par ailleurs, la construction d'un SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours) dans les hauts est en cours, en réponse aux besoins urgents de secours aux personnes et d'exctinction d'incendies.

Le bilan Général de notre programme est de 80% actions engagées, et 80% des actions engagées sur le canton.

6. Une Considération Équitable du Handicap Brigitte Adame et David Belda soulignent l'importance d'une prise en compte adéquate du handicap, y compris des handicaps invisibles tels que l'autisme. Ils travaillent à l'adaptation des aménagements et des services pour répondre aux besoins de ce public. Sur ces questions, le travail à effectuer demeure conséquent. 50% acVons engagées dans le programme restent à défendre tout comme sur le canton.

Les conseillers départementaux, Brigitte Adame et David Belda, s'investissent pleinement dans la construction d'un avenir meilleur pour la population de leur territoire départemental et de leur canton. Ils encouragent et incite la majorité gouvernante à travailler étroitement pour faire avancer les dossiers essentiels pour le bien-être de la population, en mettant l'accent sur l'inclusion des personnes handicapées, le soutien des travailleurs sociaux et des aidants. Ils remercient le président pour son écoute et appellent le département à continuer à s'améliorer dans l'avenir.