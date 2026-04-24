Route du Littoral : travaux de reprise d'enrobé​

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre des travaux de reprise d’enrobé, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel entre la Grande Chaloupe et La Possession, de 20h à 5h selon le programme suivant : circulation basculée sur les voies de la chaussée coté montagne la nuit du lundi 27 avril ; circulation basculée sur les voies de la chaussée mer la nuit du mardi 28 avril.
DRAME DANS LE GARD Après la mort d'un lycéen, le gouvernement veut renforcer la sécurité des stages de 3e et de 2de