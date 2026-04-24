Route du Littoral : travaux de reprise d'enrobé​

Sur la RN1 Route du Littoral, pour permettre des travaux de reprise d’enrobé, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel entre la Grande Chaloupe et La Possession, de 20h à 5h selon le programme suivant : circulation basculée sur les voies de la chaussée coté montagne la nuit du lundi 27 avril ; circulation basculée sur les voies de la chaussée mer la nuit du mardi 28 avril.