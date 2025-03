Électricité, vents cycloniques, Ukraine, bourses et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 13 mars 2025 : - Garance : 13 jours après le passage du cyclone, les habitants dan fénoir se sentent oubliés - Catastrophe naturelle : la reconnaissance des vents cycloniques pour seulement deux communes fait grincer des dents - Les députés adoptent une résolution de soutien à l'Ukraine appelant à saisir les avoirs russes - Saint-Denis : 165 jeunes Dionysiens bénéficient des premières bourses de voyage de 2025 - La pa météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude et sèche (Photo www.imazpress.com)

Garance : 13 jours après le passage du cyclone, les habitants dan fénoir se sentent oubliés

Cela va bientôt faire deux semaines que le cyclone Garance a balayé La Réunion, emportant avec elle l'accès à l'électricité de nombreuses personnes. Si la très grande majorité des habitants ont pu être raccordés à l'électricité, environ 2% de la population vit toujours dans le noir. Dans certains quartiers, l'attente commence à se faire très longue.

Catastrophe naturelle : la reconnaissance des vents cycloniques pour seulement deux communes fait grincer des dents

Si l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour toute La Réunion ce mercredi 12 mars, seules deux communes sont concernées par l'état catastrophe naturelle vents cycloniques : Sainte-Marie et Sainte-Rose. Une décision incompréhensible pour les dirigeants politiques locaux, qui appellent le gouvernement à revoir sa copie.

Les députés adoptent une résolution de soutien à l'Ukraine appelant à saisir les avoirs russes

Les députés ont adopté mercredi une résolution sur le renforcement du soutien à l'Ukraine, contenant notamment un appel à la saisie des avoirs russes gelés, à laquelle s'oppose le gouvernement.

Saint-Denis : 165 jeunes Dionysiens bénéficient des premières bourses de voyage de 2025

La commune de Saint-Denis a attribué 165 nouvelles bourses de voyage à des jeunes âgés de 6 à 30 ans. Pour l'occasion, hier soir, mercredi 12 mars 2025, une cérémonie de remise de ces bourses s'est tenue au stade Jean Ivoula. Ce dispositif, qui a déjà permis à plus de 3.500 jeunes de découvrir le monde, vise à encourager l’échange culturel et la découverte internationale.

La pa météo France i di, sé zot i di - Une journée chaude et sèche

Ce jeudi 13 mars 2025 sera placé sous le soleil d'après Matante Rosina. Donc une journée chaude et sèche aujourd'hui. Les traditionnels nuages d'après-midi se forment et grossissent au fil des heures sur les pentes. Quelques averses vont faire leur apparition fans les hauts du nord et de l'est. Il est possible qu'elles débordent vers les littoraux. Pas d'évolution concernant les températures.