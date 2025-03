Ce jeudi 13 mars 2025 sera placé sous le soleil d'après Matante Rosina. Donc une journée chaude et sèche aujourd'hui. Les traditionnels nuages d'après-midi se forment et grossissent au fil des heures sur les pentes. Quelques averses vont faire leur apparition fans les hauts du nord et de l'est. Il est possible qu'elles débordent vers les littoraux. Pas d'évolution concernant les températures. (photo www.imazpress.com)