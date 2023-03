Prix à la pompe : le gazole reste stable, le sans plomb augmente d'un centime

En mars, les cours mondiaux des carburants étaient en légère baisse pour le sans-plomb (-1,61 %) comme pour le gazole (- 3,96 %), impactant le prix final de respectivement -2 centimes et – 3 centimes environ.

Les cotations mensuelles du gaz quant à elles connaissent une baisse sensible à 740 $/TM pour le butane et à 720 $/TM le propane (soit - 6,33 % et - 8,86 %).