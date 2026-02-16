CCIR : remise des médailles d'or des entrepreneurs 2026

Ce mercredi 11 février 2026, a eu lieu la cérémonie de remise des médailles d'or aux entrepreneurs méritants, lauréats ayant déposé un dossier en 2025 aux Domaines des Pierres. Nous partageons la publication de la CCIR. (Photo : CCIR).

97 lauréats ont été récompensés par le Président de la CCI Réunion, Pierrick Robert, le Président de CCI France, Alain Di Crescenzo, les élus de la CCI Réunion ainsi que la marraine de cette nouvelle édition, Shenaz Zadvat.

Cet événement a été organisé avec le soutien de la Région Réunion, en partenariat avec le Département de La Réunion et la Bred, qui ont pris part à cette soirée des entrepreneurs.

Plus de 600 personnes ont répondu présent à cette manifestation qui mettait à l’honneur nos chefs d’entreprise.