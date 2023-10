Cybermois : Orange se mobilise pour la cybersécurité des particuliers et des entreprises

À l’occasion du Cybermois, organisé tout au long du mois d’octobre, Orange Réunion souhaite donner à tous les publics les clés d’un monde numérique responsable et plus sûr face au risque de la menace cyber. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange.

Près de 9 Français sur 10 déclarent avoir déjà été confrontés à une malveillance informatique1 et 72% des Français sont d’avis que les particuliers sont des cibles privilégiées par les pirates informatiques.

Coté entreprises, si la majorité des dirigeants de PME (93%) ont le sentiment qu’ils sont bien protégés en matière de cybersécurité, ils sont particulièrement inquiets face aux risques d’une cyberattaque pour 42% d’entre eux.

Sébastien Herniote, Manager Conseil & Audit chez Orange Cyberdéfense Océan Indien, explique que les organisations, y compris réunionnaises, sont principalement ciblées par les "rançongiciels" et "l’arnaque au président" ; deux méthodes d’extorsion de fonds qui s’appuient sur la vulnérabilité des systèmes d’information.

"Les entreprises ou administrations sont victimes de vols et d’exfiltrations de données, via un mail de phishing, qui permet au ver d’entrer dans la pomme. Les criminels peuvent ainsi mettre une pression supplémentaire et paralyser l’activité de la structure tantqu’il n’y a pas eu de paiement de la rançon."

Durant le Cybermois, Orange Cyberdéfense Océan Indien a planifié plusieurs interventions auprès de ses clients entreprises et organisations afin de sensibiliser leurs salariés à la cybersécurité. Orange Digital Center et Orange Cyberdéfense, main dans la main pour sensibiliser également le grand public, vont à la rencontre des clients dans les boutiques et les hypermarchés.

Enfin, Orange Digital Center s’associe avec la Région Réunion et l’organisme Simplon afin de proposer un parcours de formation dédié à la sécurité informatique aux demandeurs d’emploi.

La filiale Orange Cyberdéfense Océan Indien a été créée à La Réunion en 2020 pour accompagner les organisations à se protéger. Ses six consultants basés à Saint-Denis interviennent aux côtés des entreprises dans la définition et la mise en œuvre d’un plan d’actions cybersécurité, dans l’objectif de renforcer leur protection et leur résilience.

Améliorer la réponse des organisations aux actes de cyber malveillance passe par différentes étapes, qui vont de la sensibilisation des collaborateurs jusqu’à des activités techniques de cloisonnement des réseaux.

L’adoption de réflexes d’hygiène numérique (gestes et clics, simples à appliquer, de façon à protéger ses données personnelles), la réalisation de tests d’intrusion pour détecter les failles, l’installation de logiciels capables de surveiller les systèmes d’information et de déployer des antivirus de nouvelle génération (EDR)... Nombreuses sont les techniques à développer pour minimiser le risque d’attaque de son réseau.