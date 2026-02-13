La Possession : circulation basculée entre la Ravine Lafleur et Ravine des Lataniers, les nuits du 16 au 19 février

Sur la RN1, dans le cadre du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, et pour permettre des travaux de rabotage et de mise en œuvre d’enrobé, la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre la Ravine Lafleur et Ravine des Lataniers, de 20h à 5h les nuits du lundi 16 au jeudi 19 février.

Par ailleurs, la bretelle de sortie de l'échangeur Ravine à Malheur dans le sens Ouest/Nord sera fermée à la circulation le mardi 17 février de 5h à 14h.

Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie précédente, " Hôtel de Ville ", puis la rue Waldeck Rochet.