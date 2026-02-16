La Possession : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Ravine à Malheur la journée du mardi 17 février

Le CRGT vous rappelle que dans le cadre du chantier d'aménagement du nouvel échangeur de La Possession, la bretelle de sortie de l'échangeur Ravine à Malheur dans le sens Ouest/Nord sera fermée à la circulation la journée du mardi 17 février de 5h à 14h. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie précédente, "Hôtel de Ville", puis la rue Waldeck Rochet.

Par ailleurs, il est également rappelé que les nuits de cette semaine la circulation sera basculée en mode bidirectionnel sur les voies de la chaussée côté mer entre la Ravine Lafleur et l'échangeur de la Possession.