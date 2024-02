Le Port. : Bardzour, la centrale solaire de la prison, fête ses 10 ans

Énergie renouvelable et réinsertion des prisonniers…c’est sur ces deux éléments que s’appuie Bardzour, la centrale photovoltaïque installée dans l’enceinte du centre pénitentiaire du Port. "Porté par le Groupe Akuo, producteur indépendant français d’énergie renouvelable, Bardzour a fêté le mercredi 7 février ses 10 ans en présence de l’adjoint au maire du Port, délégué à l’Environnement, Armand Mouniata" indique la mairie du Port (Photo mairie du Port)

Cette inauguratiçn a aussi été "l’occasion de rappeler que la centrale qui allie installation de panneaux solaires et exploitation agricole, s’étend sur 35 hectares" note la commune portoise

Grâce à la centrale du Port plus de 4 000 foyers Réunionnais sont alimentés. "Ce projet est également reconnu pour son programme sur-mesure de réinsertion sociale et de protection de l’environnement par l’Agrinergie et la sauvegarde des abeilles. 75 détenus ont été formés aux nouveaux métiers du secteur de l’énergie et ont travaillé à la centrale" souligne la mairie du Port

Pour rappel, l’agrivoltaïsme est né à La Réunion il y a 15 ans avant de se développer en France et en Europe.

