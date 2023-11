5ème Startup Weekend ESS : Zayon de Chloé Hartert primé

Retour en images sur la 5ème édition du Startup Weekend Économie Sociale et Solidaire qui s’est déroulée du 24 au 26 novembre à l’ESAR (École Supérieure d’Art) du Port en présence de Mihidoiri Ali, adjoint au maire chargé du développement de l’ESS. Plus de 120 participants, 40 pitchs présentés, 10 idées de création d’activités dans le domaine de l’économie circulaire retenues.

Voici le palmarès 2023 :

Or: « Zayon» de Chloé Hartert

Argent et prix du public : « Eclosia» de Murielle Ricquebourg Grondin

Bronze : “Kaz Joli Ker” de Sandrine Nallatamby

Prix coup de cœur " La Konciergerie" de Isabelle Fargier

"Cet événement est co-organisé par la ville du Port, la CRESS, le Territoire de l’Ouest et l’Etat. La Ville est engagée en faveur du développement d'une plateforme dédiée à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), le Hub de l’ESS portois, apporte ainsi son soutien et son accompagnement à tous les dispositifs et initiatives contribuant à l'émergence de projets relevant de l’économie sociale et solidaire sur son territoire" précise la commune.

