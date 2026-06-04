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Marché de nuit à Saint Denis : la circulation interdite entre le carrefour Labourdonnais et la Caserne Lambert, du samedi 6 juin à 18h au dimanche 7 juin à 3h

  • Publié le 4 juin 2026 à 16:26
  • Actualisé le 4 juin 2026 à 16:27

La ville de Saint Denis informe que sur les RN1 et RN2, pour permettre le bon déroulement de sa manifestation intitulée "Marché de Nuit", la circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (Caserne Lambert), du samedi 6 juin à 18h au dimanche 7 juin à 3h du matin. La route sera donc fermée par les services de la mairie qui mettront en place une déviation dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais. Les opérations de balisages débuteront à partir de 17h45. Par ailleurs, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 7 juin de 14h à 19h.

Inforoute, Saint-Denis, Marché de nuit

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