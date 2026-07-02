Mondial : les Belges sauvés sur le gong face aux Sénégalais

Les Diables Rouges reviennent de loin: la Belgique a arraché mercredi sa qualification pour les 8e de finale du Mondial en crucifiant le Sénégal grâce à un pénalty transformé en toute fin de prolongation (3-2, a.p.).

Est-ce parce que la Belgique arborait son quatrième maillot avec des imprimés rendant hommage à René Magritte ? Mais le scénario offert aux 66.000 spectateurs du stade de Seattle a été proprement surréaliste.

Un premier acte avec des Lions sénégalais déchaînés face à des Diables Rouges bien pâles et menés logiquement 2-0 grâce à Habib Diarra (24e) et Ismaila Sarr (51e). Puis un retour belge en trois minutes par Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e), qui a réalisé un doublé salvateur en transformant un pénalty... à la 125e minute.

Les Belges, demi-finalistes en 2018 mais éliminés dès la phase de poule il y a quatre ans, joueront les 8e de finale, le 7 juillet face aux Etats-Unis ou à la Bosnie, toujours à Seattle.

Les joueurs de Pape Thiaw, pour leur quatrième participation à la Coupe du monde, s'arrêtent au terme d'un match qui leur laissera beaucoup de regrets, peut-être autant que la perte sur tapis vert de la dernière Coupe d'Afrique des nations au profit du Maroc.

Le face à face s'annonçait incertain entre deux équipes qui n'avaient pas brillé jusqu'alors avec deux matches nuls et une victoire chacune.

Les Sénégalais attaquent bille en tête et donnent le tournis à la défense belge. Le gardien des Diables et du Real Madrid, l'immense Thibaut Courtois (1m99), ne peut qu'effleurer un centre d'Ismail Jakobs servi par Sadio Mané. Ismaïla Sarr se jette mais trouve le poteau (13e).

Habib Diarra trouve la faille à la 24e minute. Sur un nouveau centre de Mané, intenable sur son côté gauche, la tête de Sarr trouve encore le poteau mais Diarra, 22 ans, est le plus rapide pour reprendre et marquer.

- Une pause à l'ambiance très fraîche -

A la pause, le sélectionneur français des Belges, Rudi Garcia opère des changements radicaux avec les sorties de Charles De Ketelaere, de Kevin De Bruyne et de Jeremy Doku. Et l'entrée de Romelu Lukaku.

Sans résultat dans l'immédiat puisque IsmaÏla Sarr fait parler la poudre sur un enchaînement contrôle et demi-volée qui transperce Courtois (51e).

En panne de solution, les Belges s'écharpent. La pause fraîcheur de la seconde période n'a jamais aussi bien porté son nom tant l'explication semble tendue entre le capitaine belge Youri Tielemans et son coéquipier Leandro Trossard.

Après l'embrouille, c'est la révolte: une frappe lointaine d'Ismail Jakobs frôle d'abord la lucarne de Diaw (77e). L'incontournable Romelu Lukaku d'un geste d'attaquant de surface trouve l'ouverture (2-1, 86e). Le meilleur buteur belge en Coupe du monde avec 6 buts redonne de l'espoir à toute une équipe. Trois minutes plus tard, Tielemans de la tête permet à la Belgique de recoller au score (2-2, 89e).

Les prolongations d'abord ternes se sont emballées dans les ultimes minutes. Le Belge Dodi Lukebakio a vu son tir dévié par la transversale (117e) mais un penalty sifflé après intervention de la vidéo pour un tacle irrégulier a permis au capitaine Tielemans de délivrer les Belges.

"Dans le football tout est toujours possible tant qu’on y croit. La force de ce groupe, c’est aussi ceux qui sortent du banc parce qu’on ne peut pas faire les résultats à onze", a réagi Rudi Garcia après la rencontre sur le site de la Fifa.

"On est éliminés, ça fait mal. Il faut féliciter l'équipe qui a tout donné mais malheureusement, on n’a pas pu gérer notre avance", a commenté son homologue sénégalais Pape Thiaw.

AFP