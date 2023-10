Orange Réunion améliore encore l’expérience de la fibre et lance la Livebox 7

Les besoins de connexion ne cessent de croître et les foyers sont de plus en plus connectés. Orange est fier d’être le premier opérateur à la Réunion à proposer une nouvelle technologie fibre, le XGS-PON, avec des débits descendants dépassant les 2 Gbit/s ; soit jusqu’à 4 fois plus rapide que les débits actuels. Le déploiement en cours permet d’ores et déjà de couvrir une large partie nord du territoire.

Une autre nouveauté, avec le lancement de la Livebox 7, supportant la technologie XGS- PON, pour accompagner l’augmentation des débits de la fibre jusqu’à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant pour les particuliers ; 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en débit montant pour les professionnels (selon éligibilité). Orange étend en parallèle l’usage du Wi-Fi 6E1 à une grande majorité de ses clients qui pourront désormais profiter d’une connexion optimisée avec la Livebox 6 dès l’offre Livebox Fibre.

- Des débits ultra-performants et de nouvelles offres pour une connectivité optimisée -

Pour répondre aux usages les plus exigeants, la nouvelle Livebox 7 permet à tous les membres d’un même foyer de profiter de la meilleure expérience Wi-Fi Orange (gaming, visio, TV en ultra haute définition...). Grâce au Wi-Fi 6E, plusieurs équipements peuvent être connectés, en simultané, sur une des 3 bandes de fréquence disponibles pour profiter d’une connexion ultra-performante, avec une meilleure latence.

Côté grand public, l’offre Livebox Fibre Plus évolue pour proposer des débits boostés (jusqu’à 5 Gbit/s en débit descendant et 1 Gbit/s en débit montant). Et les nouveaux clients Livebox Fibre pourront à leur tour bénéficier de toute la performance de la Livebox 6, de son Wi-Fi 6E ainsi que du service Installation Experte et d’un répéteur Wifi 6 (offert la 1ère année).

Côté professionnels, les offres Internet Pro Fibre Outre-mer et Optimale Pro Fibre Outre- mer, proposent là aussi de meilleures performances (jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et 2 Gbit/s en débit montant). Ces offres incluent également :

- une configuration spécifique Livebox 7, qui permet de bénéficier jusqu’à 2 lignes pour les usages voix, alarme ou encore de paramétrer des services avancés tel que le VPN nomade.

- L’installation de la Fibre et des équipements, l’optimisation de la connectivité internet et l’accompagnement dans les usages via un rendez-vous téléphonique de 30 min avec les Experts Orange.

- Une démarche d’écoconception certifiée par le Bureau Veritas -

La Livebox 7 s’inscrit dans la démarche d’écoconception reconnue par la certification « Footprint Progress » par Bureau Veritas, une première pour une box Orange en France.

Il s’agit d’un organisme de certification internationalement reconnu, qui se base sur le cycle de vie du produit seul (principalement : fabrication, transport, distribution, usage chez le client, fin de vie).

La Livebox 7 a été conçue de manière à être facilement réparable, avec une coque 100% recyclée et recyclable et offre la possibilité de paramétrer un mode veille permettant de réduire la consommation énergétique.

"En tant qu’acteur engagé dans les transformations en cours et à venir, nous sommes fiers d’être les premiers à offrir aux clients de La Réunion une connexion fibre dépassant les 2Gbit/s (débit descendant). Désormais, grâce au Wi-Fi 6E disponible sur les Livebox 6 et 7, la majorité de nos clients ont la possibilité de profiter du meilleur des réseaux Orange. La Livebox 7 est plus performante grâce à la technologie XGSPON et répond aux besoins les plus exigeants", déclare André Martin, Directeur Général Orange Réunion.