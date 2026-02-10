Petite-Île : réouverture à la circulation après l'éboulis qui s'était produit le samedi 7 février

Le conseil départemental informe que sur la RD3 Route Hubert Delisle, sur la commune de Petite Ile, suite à l'éboulis qui s'était produit le samedi 7 février secteur Ravine Petite Ile, la route est rouverte à la circulation.
