Petite-Île : réouverture à la circulation après l'éboulis qui s'était produit le samedi 7 février

  • Publié le 10 février 2026 à 12:45

Le conseil départemental informe que sur la RD3 Route Hubert Delisle, sur la commune de Petite Ile, suite à l'éboulis qui s'était produit le samedi 7 février secteur Ravine Petite Ile, la route est rouverte à la circulation.

