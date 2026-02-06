RN1A à Saint-Paul : circulation interdite dans le sens sud/nord vers l’ouvrage d’art Boucan Canot cette nuit

Sur la RN1A à Saint Paul, dans le cadre des travaux de réfection de joint de chaussée, d’étanchéité et de renouvellement de la couche de roulement sur ouvrages d’art, des restrictions de circulation sont à prévoir de 20h à 5h comme suit : la nuit du vendredi 6 février 2026, la circulation est interdite dans le sens Sud/Nord au niveau de l’ouvrage d’art Boucan Canot. Les nuits du lundi 9 au jeudi 12 février inclus : circulation interdite au droit de l'ouvrage d'art de Trou d'Eau. Une déviation sera mise en place par les bretelles des échangeurs à proximité des ouvrages.