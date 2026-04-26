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CAMBAIE Incendie dans un entrepôt - les pompiers sont sur place, une colonne de fumée encore visible. Retrouvez les photos sur notre site

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RN7 au Port et à Saint-Paul : la route fermée dans les deux sens, suite à l'incendie à Cambaie

  • Publié le 26 avril 2026 à 13:09
  • Actualisé le 26 avril 2026 à 13:11

Sur la RN7 au Port et à Saint-Paul, suite à un incendie, la route est fermée à la circulation dans les deux sens entre le giratoire boulevard La Marine au Port et le giratoire ZAC Cambaie à Saint-Paul.

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