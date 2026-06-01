Route des Tamarins : circulation interdite dans le sens nord/sud entre l'échangeur des Colimaçons et de l'Étang Salé de 20h à 5h

Sur la RN1 Route des Tamarins, de Saint Leu à l'Étang Salé, pour permettre des travaux de réfection de la couche de roulement sur les bretelles et sur la section courante, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l'échangeur des Colimaçons et celui de l'Étang Salé, de 20h à 5h les nuits du lundi 1er au jeudi 4 juin inclus. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur des Colimaçons, la RD12 et la RN1A pour reprendre la RN1 depuis l'échangeur de l'Étang Salé.

Attention, des portions de route seront rainurées en journée, et la vitesse abaissée à 70 Km/h. Il est demandé aux usagers d'être prudents dans le secteur.