Saint-Denis : circulation interdite dans le sens Nord/Est, entre le carrefour Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret de 21h à 5h

Sur la RN6 à Saint Denis, pour permettre la suite des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la CINOR, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est, entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret, de 21h à 5h les nuits du lundi 16 au vendredi 20 mars inclus. Un aménagement sera réservé pour le passage des riverains au niveau de la contre-allée. Une déviation sera mise en place par les voiries communales. Pour les poids lourds (supérieurs à 3,5t), il est conseillé d’emprunter les RN1 et RN2.