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Saint-Denis : circulation interdite entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret les nuits des 13 et 14 avril

  • Publié le 13 avril 2026 à 18:03

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la CINOR, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret les nuits des lundi 13 et mardi 14 avril de 21h à 5h.

Au niveau de la contre-allée, un aménagement sera réservé pour le passage des riverains.
 
Une déviation sera mise en place par les voiries communales.
 
Pour les poids lourds (supérieurs à 3,5t), il est conseillé d’emprunter les RN1 et RN2.

 

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