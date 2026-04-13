Saint-Denis : circulation interdite entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret les nuits des 13 et 14 avril

Sur la RN6 Boulevard Sud à Saint Denis, pour permettre des travaux de réalisation de tranchées pour le compte de la CINOR, la circulation sera interdite dans les deux sens entre le carrefour RN6/Rue Ruisseau des Noirs et le giratoire Doret les nuits des lundi 13 et mardi 14 avril de 21h à 5h.

Au niveau de la contre-allée, un aménagement sera réservé pour le passage des riverains.



Une déviation sera mise en place par les voiries communales.



Pour les poids lourds (supérieurs à 3,5t), il est conseillé d’emprunter les RN1 et RN2.



