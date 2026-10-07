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Saint-Denis : circulation interdite sur le Boulevard Léopold Rambaud de 20h30 à 5h la nuit du mercredi 7 octobre

  • Publié le 7 octobre 2026 à 11:39
  • Actualisé le 7 octobre 2026 à 11:44

Sur la RN2 à Saint-Denis, pour permettre la suite du programme de reprise d'enrobés, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Est sur le Boulevard Léopold Rambaud, depuis l'intersection avec la rue des Deux Canons jusqu'à l'intersection avec la rue Jean-Baptiste Ponama (rue Louis Jessu), de 20h30 à 5h la nuit du mercredi 7 octobre. Une déviation sera mise en place par les voiries communales et la RN2.

Une autre phase de travaux est prévue la nuit du jeudi 8 octobre. Les informations vous seront transmises ultérieurement.  

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