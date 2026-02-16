Saint-Joseph : circulation interdite au droit de l’ouvrage de la Ravine Jacques Payet les nuits des 18 et 19 février

Sur la RN2 à Saint-Joseph, dans le cadre des travaux de pose d'une passerelle, la circulation sera interdite dans les deux sens au droit de l’ouvrage de la Ravine Jacques Payet les nuits des mercredi 18 et jeudi 19 février de 21h à 5h. Une déviation sera mise en place par les RD34 et RD37.

Si l’activité volcanique se maintient, il est demandé aux usagers voulant se rendre sur la route des laves par Saint Philippe de prévoir la durée de la traversée de la déviation (environ 30 minutes).

Par ailleurs, le jeudi 19 février en journée, la circulation se fera par alternat.