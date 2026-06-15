Saint-Leu : circulation interdite sur la route des tamarins dans le sens nord/sud entre les Colimaçons et l'Etang Salé, de 20h à 5h cette nuit

Sur la RN1 Route des Tamarins, de Saint Leu à l'Etang Salé, pour permettre la suite des travaux de réfection de la couche de roulement, la circulation sera interdite dans le sens Nord/Sud entre l'échangeur des Colimaçons et celui de l'Etang Salé, de 20h à 5h la nuit du lundi 15 juin. Une déviation sera mise en place par la bretelle de sortie de l'échangeur des Colimaçons, la RD12 et la RN1A pour reprendre la RN1 depuis l'échangeur de l'Etang Salé.