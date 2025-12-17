Saint-Leu : les travaux de réparation de l'ouvrage des Colimaçons se finalisent

Sur la RN1A à Saint Leu, les travaux de réparation de l'ouvrage des Colimaçons endommagé lors du passage du cyclone Garance, se finalisent.

La circulation des véhicules et des piétons est actuellement déviée par le radier.

Le vendredi 19 décembre, de 4h à 9h, la route sera fermée à la circulation et une déviation sera mise en place par les RD11, RD12 et la RN1 Route des Tamarins.

Pendant les heures de fermeture, un passage sécurisé sera aménagé pour les piétons et cycles, et des convois seront organisés pour les bus.

A l'issue des travaux, l'ouvrage rénové sera à nouveau rouvert à la circulation.