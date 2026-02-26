TOUTE L’ACTUALITÉ
Saint-Louis : fermeture de la route vers Maniron après le rond point du Gol

  • Publié le 26 février 2026 à 16:43

Sur la RN2001 à Saint Louis après le rond point du Gol vers Maniron, suite au câble tombé sur la chaussée, la route est fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre.

